Роскомнадзор обязал Loveplanet, ЖЖ и Avito передавать данные спецслужбам

Новая газета - Роскомнадзор расширил список «организаторов распространения информации», которые обязаны по первому требованию ФСБ предоставлять данные о пользователях, включая их личную переписку.

В реестр, в частности, включили блог-платформу «Живой журнал», сервис объявление Avito, сайт онлайн-знакомств loveplanet.ru и российскую версию сервиса совместных поездок BlaBlaCar.

В апреле Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России, так как мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для шифрования.

Однако, несмотря на блокировку, мессенджер продолжил работать на территории России. Роскомнадзор в ходе борьбы с ним блокировал ip-адреса многих соцсетей, сервисов и компаний, в том числе Twitter, «ВКонтакте», «Яндекс» и Facebook.