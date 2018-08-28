Молодые семьи получат ипотечные кредиты на более доступных условиях

Правительство предусматривает внести изменения в государственную программу “Доступная квартира – молодой семье”. Изменения касаются уменьшение суммы предоплаты, пересмотра возрастного порога молодых супругов и т.д.

Ожидается, что программа станет доступной, поскольку правительство предусмотрело смягчить трудности, связанные с внесением предоплаты. Молодые семьи смогут приобрести квартиру стоимостью до 20 млн драмов, предварительно заплатив 20 процентов от всей суммы. Согласно действующей программе, размер предоплаты составляет 30 процентов от стоимости жилья. В случае страхования предоплаты в Ереване и областях первый взнос за квартиру стоимостью до 25 млн драмов составит 10 процентов.

Если квартира приобретается в столице, то правительство субсидирует 2 процента ипотечного кредита, если в области – 4 процента.

В соответствии с действующим решением программой могут воспользоваться те семьи, в которых суммарный возраст супругов не превышает 65 лет. По представленному в правительство Пашиняна проекту, этот порог повышен до 70 лет.

Минимальный срок погашения ипотечного кредита – 10 лет, макисмальный размер годовой ставки – 9,5%.

Программа “Доступная квартира – молодой семье” была разработана правительством в 2010 г. В рамках программы кредитованием занимаются 19 финансовых организаций – 14 банков и 5 кредитных организаций. По положению на 1 июля 2018 г. выделено 3342 кредита (1747 в Ереване, 1595 в областях). Их общий договорной объем составляет 27 млрд 303 млн драмов.