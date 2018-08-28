Парламент принял проект закона о заборе 210 млн кубометров воды из озера Севан

68-ю голосами “за” и 1 голосом“против” Национальное Собрание приняло проект закона о заборе 210 млн кубометров воды из озера Севан.

Отметим, что в минувший четверг правительство утвердило проект решения о попуске 210 млн кубометров воды из озера Севан в оросительных целях. Проектом предлагалось увеличить попуск воды из Севана с предусмотренных ранее 170 млн кубометров воды до 210 млн кубометров, то есть на 40 млн кубометров.

Сегодня утром группа экологов провела перед зданием парламента акцию протеста с требованием отклонить представленный законопроект.

Вчера инициатива "S.O.S Севан” обратилась к премьер-министру с письмом, в котором призывала отозвать проект закона об увеличении забора воды из Севана.

Напомним, что решением правительства парламент созвал сегодня внеочередное заседание для обсуждения проекта закона “О внесении дополнений в закон РА “Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан”.