“Дом сухофруктов”: семейный бизнес в Бюракане

Погос Ованнисян построил в Бюракане сушильню и уже третий год вместе с родителями и сестрой занимается производством сухфруктов. Находящийся на окраине села цех получил название “Дом сухофруктов”.

У входа растут фруктовые деревья – яблони и сливы.

Погос сопровождает нас к деревянному павильону. При создании своего бизнеса Ованнисяны преследовали цель не только наладить производство сухофруктов, но и создать такие условия, которые позволили бы превратить их бизнес и занятие сельским хозяйством в направление альтернативного туризма. Приехавший в Бюракан турист может посетить “Дом сухфруктов”, принять участие в производственном процессе – начиная со сбора урожая, удаления косточек из плодов, резки и заканчивая изготовлением фруктовых суджухов (традиционное армянское лакомство).

Сушильня – модель семейного бизнеса, в котором у каждого свои обязанности. Фрукты покупают у соседей. Раньше на этом месте была мусорная свалка. Ованнисяны расчистили территорию, разбили здесь фруктовый сад.

В течение четырех месяцев семья изготавливает сухофрукты из слив, персиков, абрикосов, вишни и черешни. В этом году изготовлено 500 килограммов сухофруктов. Продукция реализуется в Армении. Посещающие сушильню туристы тоже покупают сухофрукты, чтобы увезти с собой.

Сушка фруктов производится не только посредством солнечных лучей, но и с использованием обсидиановых камней, которые имеют свойство надолго задерживатьтепло.

В момент нашего прихода в цехе были заняты изготовлением сухофруктов из сливы. На соседнем столике упаковывали продукцию. Деревянные коробочки, в которые укладываются сухофрукты, производят соседи Ованнисянов.

“Очень важно, что мы не только получаем прибыль, но и помогаем односельчанам”,- отметил Погос.

Его мать, Цовик Ованнисян, внимательно следит за производственным процессом – фрукты должны быть хорошо помыты и не должны долго задерживаться в сушильне. Затем женщина достает из холодильника пакет с нарезанными фруктами и приступает к изготовлению фирменного фруктового суджуха Ованнисянов. “Мелкие плоды при обработке темнеют. Их мы не кладем в коробочки, а нарезаем, нанизываем на нитки, окунаем во фруктовое пюре и получаем суджух”,- пояснила Цовик.

При производстве отходов почти не бывает, из непригодных для изготовления сухофруктов плодов получают водку.

“В селе существовала проблема реализации фруктов. У каждого свой сад, а для фермеров, получающих небольшой урожай, реализовать продукцию нелегко. Сейчас люди приносят нам по 10-15 килограммов плодов. Это удобно и нам, и им”,- отметила Цовик.

Органическая клубника и сухофрукты из клубники

По соседству с цехом сухофруктов Ованнисяны построили теплицу, где выращивают клубнику. Теплица была построена в прошлом году. В помещении площадью 350 кв.метров действует система капельного орошения. С помощью солнечной энергии круглый год обеспечивается необходимая для выращивания органической клубники температура.

Урожай ароматных ягод Ованнисяны собирают в течение всего года. Землю удобряют органическими удобрениями. А очень скоро они получат сертификат, удостоверяющий получение органической продукции.

Фото и видео: Саро Багдасарян