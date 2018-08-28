ВМФ России стягивает корабли к берегам Сирии

Deutsche Welle -Москва созвала консультации в Совбезе ООН в связи с ситуацией на северо-западе Сирии. США ищут следы переброски химоружия войсками Асада.

ВМФ России усилил свою боевую группировку в Средиземном море у берегов Сирии. В ее состав вошли десять кораблей и две подводные лодки. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщили российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны РФ и источники в органах военного управления.

Речь идет о кораблях Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. Большинство из них оснащены крылатыми ракетами "Калибр". По словам экспертов, речь идет о самой мощной за последнее время российской боевой группе в регионе.

В состав ударного соединения входят ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Североморск".

Кроме того, 25 августа в Средиземное море были направлены черноморские фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен". Они оснащены крылатыми ракетами, способными поражать, в том числе и надводные корабли.

Наконец, на авиабазу Хмеймим к юго-востоку от Латакии - в дополнение к размещенным там ранее системам противовоздушной обороны - передислоцирована батарея зенитных ракетных комплексов "Тор-М2".

Агентство Reuters, проанализировав имеющиеся в его распоряжении снимки, зафиксировало прохождение в минувшие недели через пролив Босфор минимум трех российских фрегатов, малых ракетных кораблей и десантных кораблей ВМФ РФ.

Пентагон обвиняет Россию в "пропаганде"

Между тем, по утверждению Минобороны РФ, США также наращивают на Ближнем Востоке группировку носителей крылатых ракет. По версии представителя российского оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, в регион переброшен эсминец США USS Ross, вооруженный 28 ракетами "Томагавк". Ранее, заявил он, в Персидский залив был направлен эсминец USS The Sullivans c 56 ракетами, а на авиабазе в Катаре размещен стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами.

В свою очередь представитель Пентагона Эрик Пэхон эти утверждения опроверг, назвав их "пропагандой".

При этом он, однако, не исключил, что подобные действия могут быть предприняты в случае прямых указаний со стороны президента США Дональда Трампа.

Москва созывает консультации в Совбезе ООН

В то же время замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва запросила проведение в Совбезе ООН срочных консультаций по ситуации в северо-западной сирийской провинции Идлиб.

"Они, как я понимаю, состоятся сегодня", - отметил дипломат.

США ищут следы переброски химоружия

В условиях роста напряженности в Идлибе американские военные и разведслужбы следят "за любыми признаками" того, что режим президента Сирии Башара Асада перебрасывает химическое оружие в регион "для возможного использования против мирных жителей", передал телеканал CNN со ссылкой на американские официальные лица.

Вашингтон опасается, что, столкнувшись с серьезным сопротивлением при наступлении Дамаск использует бочковые бомбы с хлором, которые применяются путем сбрасывания с барражирующих вертолетов.

В то же время на данном этапе официально подтвержденных сведений о переброске данного типа вооружений у Соединенных Штатов нет, передает CNN.

Ранее США предупредили Россию о возможном ударе по силам президента Сирии Башара Асада и "мощной военной операции", если сирийский лидер использует химическое оружие для возвращения под свой контроль северо-западной провинции Идлиб.