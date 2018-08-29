По делу о стрельбе на территории особняка судьи Армана Мкртумяна есть задержанный

28 августа около 22.00 на территории особняка бывшего председателя Кассационного суда Армана Мкртумяна в Дзорахбюре произошел инцидент.

По сообщению советника председателя Следственного комитета Соны Трузян, трое вооруженных автоматами лиц в масках проникли на трериторию особняка Мкртумяна, где в это время находились сам судья и члены его семьи. Заметив на камерах видеонаблюдения неизвестных, Арман Мкртумян и его сын вышли во двор.

По предварительным данным, вооруженные лица открыли беспорядочную стрельбу из автомата.

По словам С.Трузян, Арман Мкртумян получил телесные повреждения. Назначена судмедэкспертиза с целью выяснения степени тяжести и характера повреждений.

На данный момент один из предполагаемых преступников обезврежен и задержан.

В следственном управлении Котайкской области возбуждено уголовное дело по фактам разбойного нападения, незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов.