Один из участников нападения на дом судьи Армана Мкртумяна был обезврежен самим Мкртумяном и его сыном

Сообщение о стрельбе на территории особняка в Дзорахбюре, принадлежащего бывшему председателю Кассационного суда Арману Мкртумяну, представил в полицию его сын, Гор Мкртумян.

Согласно сообщению полиции, вчера в 23.00 Гор Мкртумян, 1988 г. р., представил в Котайкское отделение полиции сообщение о том, что в тот же день около 22.00 в принадлежащий им дом в Дзорахбюре ворвались трое вооруженных лиц в масках.

Ворвавшимся в особняк лицам хозяева оказали сопротивление, во время которого Гор Мкртумян из оформленного на его имя газового пистолета марки “Вальтер” обезвредил вооруженного автоматом нападавшего. Двое других обратились в бегство.

“Прибывшие на место происшествия оперативники выяснили, что в тот же день около 22.00 житель Гюмри О.Рыженко, 1976 г.р., и двое других лиц, чьи личности пока не установлены, проникли в вышеупомянутый дом, где Гор М. и его отец оказали сопротивление вооруженному автоматом О.Рыженко, после чего двое неизвестных сперва открыли беспорядочную стрельбу, после чего обратились в бегство.

При осмотре места происшествия обнаружено 16 патронов, автомат “АКМ”, спортивная сумка, в которой находились липкая лента и линг”,- говорится в сообщении полиции.

Задержанному О.Рыженко и Арману Мкртумяну в медцентре была оказана медицинская помощь, после чего Рыженко был доставлен в место временного содержания задержанных.