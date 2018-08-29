Задержанный участник нападения на дом судьи Мкртумяна был связан по рукам и ногам скотчем, который принесли с собой неизвестные в масках

По делу об инциденте, который произошел в особняке бывшего председателя Кассационного суда Армана Мкртумяна, последний имеет статус потерпевшего.

Задержанный участник нападения на дом судьи уже дал показания. Двое других нападавших пока не обнаружены.

Проникших на территорию дома лиц в масках заметили на камерах видеонаблюдения Арман Мкртумян и его сын, которые и обезвредили одного из нападавших.

Как нам стало известно, до прибытия полиции обезвреженный на территории особняка участник вооруженной группы был связан по рукам и ногам скотчем, который принесли с собой неизвестные в масках.

Напомним, что 28 августа около 22.00 на территории особняка бывшего председателя Кассационного суда Армана Мкртумяна в Дзорахбюре произошел инцидент.

По сообщению советника председателя Следственного комитета Соны Трузян, трое вооруженных автоматами лиц в масках проникли на трериторию особняка Мкртумяна, где в это время находились сам судья и члены его семьи. Заметив на камерах видеонаблюдения неизвестных, Арман Мкртумян и его сын вышли во двор.

По предварительным данным, вооруженные лица открыли беспорядочную стрельбу из автомата.

По словам С.Трузян, Арман Мкртумян получил телесные повреждения. Назначена судмедэкспертиза с целью выяснения степени тяжести и характера повреждений.

На данный момент есть один задержанный – Ованнес Рыженко.

В следственном управлении Котайкской области возбуждено уголовное дело по фактам разбойного нападения, незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов.