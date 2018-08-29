Парламент утвердил проект закона о заборе 210 млн кубометров воды из озера Севан

Национальное Собрание приняло во втором чтении проект закона о заборе до 210 млн кубометров воды из озера Севан. “За” проголосовали 80 депутатов, “против” – один.

Напомним, что вчера законодатели уже приняли законопроект в первом чтении

В четверг правительство утвердило проект решения о заборе 210 млн кубометров воды из Севана в оросительных целях. Проектом предлагалось увеличить на 40 млн кубометров предусмотренные ранее 170 млн кубометров.

Вчера группа экологов провела перед зданием Национального Собрания акцию протеста, требуя от депутатов проголосовать против проекта закона.

В свою очередь инициатива “S.O.S Севан” обратилась к премьер-министру с призывом отозвать из НС законопроект о дополнительных попусках воды из озера Севан.