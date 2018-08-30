Премьер-министр: “Со следующей недели мы можем начать диалог с общественностью вокруг изменений в Налоговый кодекс”

Период адаптации правительства завершен, начинается период широкомасштабных реформ, которые “придадут новое дыхание экономическому и политическому развитию”. Об этом в начале заседания правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

“Учитывая существующие в Армении политические реалии, нам необходимо зафиксировать нашу методологию реформ. Вообще процесс реформирования принято считать болезненным. Я думаю, нам нужно отказаться от этой логики. Наш алгоритм реформ должен представлять собой широкий диалог с общественностью и достижение общественного согласия вокруг той или иной реформы”,- сказал премьер.

По словам Пашиняна, при наличии достаточных аргументов в пользу проведения какой-либо реформы правительство должно представить эти аргументы общественности.

“Я убежден, что при таком подходе наши реформы будут максимально эффективными. В конце концов не следует забывать, что мы имеем новую систему управления, которую условно называем прямым народовластием. Нам необходимо осуществлять действия, вытекающие из этой системы управления. Думаю, со следующей недели мы можем начать диалог с общественностью вокруг изменений в Налоговый кодекс. Этот диалог мы будем вести в различных объемах и различных форматах. Наша задача – добиться общественной поддержки и общественного понимания предлагаемых моделей”,- отметил Никол Пашинян.

Глава правительства также подчеркнул, что реформы должны быть напрямую связаны с национальными интересами. “Мы должны возвестить о начале нового этапа работы. Желаю всем нам профессионализма, мудрости и, конечно, успехов”,- сказал премьер.