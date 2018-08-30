Праздник “Эребуни-Ереван” пройдет 20-21 октября

В этом году мероприятия в рамках праздника “Эребуни-Ереван” пройдут 20-21 октября вместо 29-30 сентября. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Как отметил министр территориального управления и развития Сурен Папикян, ранее при принятии решения не была известна точная дата проведения в октябре в Ереване 17-го саммита Международной Организации Франкофонии.

По словам министра, в этом году с большой торжественностю будет отмечаться 2800-летие основания Еревана. В торжествах примут участие многочисленные зарубежные гости, в том числе представители городов-побратимов, армяне из Диаспоры. В связи с этим предлагается отметить День города не 29-30 сентября, а 20-21 октября 2018 г. Напомним, что саммит Международной Организации Франкофонии будет проходить в Ереване с 7-го по 12-е октября.