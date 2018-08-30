Правительство Армении приняло предоставленные Китаем 200 реанимобилей

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании приняло переданные в дар китайским правительством 65 реанимобилей и соответствующее оборудование. Автомобили скорой помощи будут предоставлены медучреждениям в Ереване и областях страны.

Премьер-министр Никол Пашинян выразил благодарность правительству Китая за оказанную помощь, отметив, что это является еще одним свидетельством высокого уровная армяно-китайских отношений.

Представлявший вопрос министр здравоохранения Арсен Торосян отметил, что полученные реанимобили полностью удовлетворят потребности страны.

В свою очередь министр юстиции Артак Зейналян проинформировал членов правительстива о том, что с министром здравоохранения достигнута договоренность о передаче нескольких машин скорой помощи уголовно-исполнительным учреждениям.

22 марта между Министерством здравоохранения Армении и Министерством торговли Китайской Народной Репсбулики было подписано соглашение о безвозмездной передаче китайской стороной Армении 200 реанимобилей.