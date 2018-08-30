6 сентября в 11.00 будет созвано внеочередное заседание Национального Собрания. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

В повестку включены проекты законов “О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс”, “О внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс” и “О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях”.

Правительство обсудило и одобрило представленный пакет законопроектов, которыми предлагается ужесточить ответственность за раздачу взяток во время выборов, повторные голосования и другие избирательные нарушения.