Правительство продлило срок действия налоговой льготы для компании “Армойл”

На сегодняшнем заседании правительствв было принято решение о внесении дополнений и изменений в решение правительства от 24 декабря 2015 г. “Об отсрочке на три года срока уплаты НДС при импорте товаров ЗАО “Армойл”. В результате изменений “Армойл” получит возможность до 24 декабря 2018 г. импортировать новое оборудование без уплаты НДС.

Этот вопрос обсуждался также на заседании правительства 9 августа, однако по решению премьер-министра Никола Пашиняна было решено не ставить его на голосование с учетом возбуждения административного производства в отношении ЗАО “Армойл”, которым было прекращено строительство нефтеперерабатывающего завода в квартале Нати города Егвард. Однако 23 августа инспекционный орган отменил принятый им же ранее административный акт.

На сегодняшнем заседании кабмина министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян отметил, что в связи с отменой решения компания уже может свободно осуществлять деятельность, поэтому необходимо разрешить “Армойл” импортировать оборудование. Министр подчеркнул, что закон РА “Об оценке воздействия на окружающую среду и экологической экспертизе” не устанавливает проведение экспертизы по термину “переработка нефтепродуктов”, а посему строящийся в Егварде завод не подлежит экспертизе.

Министр охраны окружающей среды Эрик Григорян заметил, что вопрос о том, подлежит производство экологической экспертизе или нет, решают не инспекционный орган и компания.

“Это решает экспертная Государственная некоммерческаяа организация, которая уже получила заявку и проводит изучение с участием химиков. Последние уже представили свое заключение. Отмена решения инспекционного органа никакого отношения к процессу првоедения экспертизы не имеет. В настоящее время у компании нет положительного заключения по ОВОС”,- отметил министр охраны окружающей среды.

При этом Эрик Григорян признал, что в законе об оценке воздействия на окружающую среду нет четких формулировок понятий “производство” и “переработка”. Но, несмотря на это, экспертная ГНКО должна решить, подлежит завод экспертизе или нет.

Никол Пашинян поинтересовался у министра Григоряна, видит ли он в этом контексте препятствие для принятия решения о продлении срока действия льготы при импорте оборудования ЗАО “Армойл”. Э.Григорян ответил, что в этом вопросе никаких проблем он не видит, но если по результатам экспертизы будет представлено отрицательно заключение, то компания не сможет осуществлять свою деятельность.

С учетом высказанных мнений премьер поручил Арцвику Минасяну и Эрику Григоряну устранить имеющиеся в формулировках закона неточности, чтобы в дальнейшем избежать подобного рода проблем.

Напомним, что 50% строящегося в Егварде нефтеперерабатывающего завода принадлежат председателю партии “Процветающая Армения”, депутату парламента Гагику Царукяну, 50% - ЗАО “Армойл”, учредителем и собственником которого является предприниматель-армянин из Ирана Генрик Тер-Гукасян.