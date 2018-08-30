Начальник ССС выразил надежду на полное раскрытие дела о событиях 1 марта 2008 г. в Ереване

“Роберт Кочарян отождествляет себя с государством, с конституционным строем, что неправильно”,- заявил сегодня журналистам по завершении заседания правительства начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатрян в ответ на замечание о том, что основной аргумент второго президента Роберта Кочаряна сводится к тому, что его обвиняют в свержении конституционного строя, между тем он не мог свергнуть свой же строй. Напомним, что по делу о событиях 1 марта 2008 г. в Ереване Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя.

Комментируя высказывание второго президента о том, что общественности представлена лишь та часть приказа 0038, которая выгодна следственному органу, Хачатрян сказал: “Приказ 0038 мы обнародовали в той мере, в какой счел нужным рассекретить этот документ предоставивший его субъект – Министерство обороны”.

На вопрос, имеются ли оперативные данные отом, что Роберт Кочарян, находясь на свободе, может оказывать незаконное воздействие на осуществляющий производство орган, председатель ССС не пожелал отвечать.

Что касается утверждений Кочаряна о том, что действия ССС не имеют отношения к раскрытию десяти убийств, то Сасун Хачатрян отметил: “Вы сами ответьте на вопрос о том, имеют ли отношение наши действия к 10 жертвам или нет. Дела о свержении конституционного строя и об убийствах десяти человек объединены в одно производство. Я не знаю, откуда у Роберта Кочаряна информация о том, что мы не проводим расследование или что наше расследование проводится настолько не интенсивно, что мы не сможем раскрыть дело. Я утверждаю, что будет сделано и делается все возможное. И я очень надеюсь, что это дело, в том числе по части соверших убийства лиц, будет раскрыто”.

Сасун Хачатрян не стал отвечать и на вопрос о том, будут ли вызываны на допрос бывший президент и бывший премьер-министр Серж Саргсян и действующий глава правительства Никол Пашинян.