Французская полиция год назад расследовала участие “Веолии” в коррупционных действиях в Румынии

В июне 2017 г. французская антикоррупционная полиция начала расследование с целью выяснить, была ли осведомлена французская компания “Веолия” о предполагаемых коррупционных действиях своего дочернего предприятия – “Apa Nova” – в Румынии. Об этом сообщает Международное французское радио.

В ноябре прошлого года антикоррупционный департамент Oclciff полиции Франции приступил к расследованию на основе юридической жалобы представителя коммерческого профсоюза Жана-Люка Тоули.

Правоохранительные органы Румынии подозревают., что обеспечивающая водоснабжение в Бухаресте компания “Apa Nova” в 2008-2015 гг. дала взятку в 12 млн евро за победу в тендере на осуществление закупок. По сообщению местных СМИ, в указанный период тариф на воду в румынской столице вырос на 125%.

По словам Тоули, именно “Веолия” является основным инициатором незаконных действий “Apa Nova”, так как 78% акций этой компании принадлежат “Веолии”.

В рамках данного дела в Румынии к уголовной ответственности было привлечено 9 человек, в том числе директор компании, француз Бруно Рош и его последователь Лоран Лалаг. Остальные четверо – граждане румынской национальности, члены руководящего органа “Apa Nova”. К уголовной ответственности были привлечены представитель Национально-либералььной партии Румынии Влад Моисеску, бывший советник мэра Костин Береовану и предприниматель Освидию Семенеску.

Напомним, что компания “Веолия” осуществляет деятельность и в Армении, обеспечивая водоснабжение Еревана и 315 сел. На минувшей неделе полиция распространила сообщение о том, что исполнительный директор ЗАО “Веолия джур” Гор Григорян, директор филиала “Восток” той же компании Каро Оганян и директор филиала “Запад” Арам Саакян посредством оформленных на себя и на своих родственникой компаний заключили договоры на сумму около 3 млрд 731 драм по тарифам намного выше рыночных. В процессе выполнения этих договоров они допустили различного рода злоупотребления, присвоив суммы в особо крупных размерах.

Кроме того, директор компании “Веолия” Кристиан Лефен и исполнительный директор Гор Григорян дали взятки председателю Комиссии по регулированию общественных услуг Роберту Назаряну и семи должностным лицам, которым предоставили 8 авиабилетов на рейс Ереван-Париж-Ереван общей стоимостью 4 млн 239 тыс. драмов. Еще 15.338 евро, или 8 млн 359 тыс, драмов, было перечислено на гостиничные расходы. После этого, 22 ноября 2017 г., КРОУ приняла решение о повышении тарифа на воду на 11,414 драмов. В результате тариф был повышен со 180 до 191,414 драмов, которые в порядке субсидирования компенсируются правительством РА. По данному факту возбуждено уголовное дело по п.1 ч.3 ст.312 (незаконное вознаграждение в особо крупном размере) и п.2 ч.4 ст.311 УК РА (дача взятки в особо крупном размере), которое направлено на предварительное следствие в Специальную следственную службу.