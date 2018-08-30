Мы должны серьезно заняться широкомасштабными реформами: Никол Пашинян

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.



До начала обсуждения вопросов повестки дня премьер-министр выступил с заявлением: “Так называемый адаптационный период для правительства я считаю завершенным, и в дальнейшем мы должны серьезно заняться широкомасштабными реформами, которые, в свою очередь, придадут новое дыхание и новый импульс Армении в плане экономического и политического развития.

Я считаю, что мы должны зафиксировать нашу методологию реформ, учитывая существующую в Армении политическую реальность. Вообще, принято говорить, что реформы – это болезненный процесс. Думаю, что мы должны отказаться от подобной логики, так как алгоритм наших реформ должен заключатся в обширном диалоге с общественностью и установлении согласия с обществом относительно той или иной реформы, так как я считаю, что если у нас есть достаточные аргументы в пользу реформ, которые убедили нас, значит, те же аргументы должны быть предоставлены общественности, ей должны быть подробно представлены все наши мотивации и причинно-следственные связи.



Уверен, что такие наши действия и реформы будут более эффективными. В конце концов, не будем забывать, что в Армении сегодня установлена совершенно новая система управления, которую мы условно называем прямой демократией, о она так называется исторически. Мы должны осуществлять действия, исходящие из логики этой системы.



Думаю, уже со следующей недели можем начать диалог с общественностью вокруг изменений в Налоговом кодексе. Этот диалог мы проведем в разном объеме, в разных форматах, и наша задача будет состоять в формировании общественной поддержки, общественного понимания и общественного восприятия по предлагаемым моделям. Речь идет не только о реформах в налоговой сфере. Нам нужно провести широкомасштабные реформы, эти реформы не должны быть поспешными, необдуманными, продиктованными. Они должны быть напрямую и органично связаны с нашими национальными интересами, поставленными задачами и задачами ненасильственной, бархатной народной революции в Армении. Думаю, все мы должны в этом смысле объявить о начале нового этапа нашей работы, и я желаю всем нам профессионализма, мудрости, интеллекта и, конечно же, успеха в этой работе”.

В городе Раздане Котайкской области Республики Армения будет создана свободная экономическая зона (СЭЗ) с целью стимулирования прямых иностранных инвестиций, повышения инвестиционной привлекательности страны, создания экспортно ориентированных продуктов в области высоких и информационных технологий, создания новых рабочих мест и содействия устойчивому экономическому развитию. Правительство приняло соответствующее решение.



Исполнительная власть одобрила законодательную инициативу правительства по законопроектам “О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения”, “О внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения” и “О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях”. Согласно обоснованию, криминализация деяний, предусмотренных ст. 40.10 Кодекса Республики Армения об административных правонарушениях, определения адекватного наказания за эти правонарушения, а также ужесточение наказания за ряд других деяний позволит не только обеспечить эквивалентность наказания уровню общественной опасности преступления, но и эффективно предотвратить подобные действия.



Кроме того, принятие законодательного предложения предполагает, что недобросовестные кандидаты и партии будут лишены возможности подвергаться более слабой, административной ответственности в случае раздачи избирательных взяток под видом благотворительности. В результате изменений значительно улучшится дисциплина и атмосфера легитимности на избирательных участках. Более того, будет создана возможность для более эффективного расследования связанных с выборами правонарушений и привлечения правонарушителей к ответственности, и эти цели будут достигнуты в более краткие сроки и с минимальными государственными расходами. Пакет поправок позволит значительно повысить общественное доверие к выборам и радикально сократить количество преступлений и правонарушений в ходе выборов, приведя формирование конституционного порядка посредством выборов к демократическим стандартам.



Коснувшись важности законодательной инициативы, Никол Пашинян отметил: “Думаю, мы не то что сделаем значительный шаг вперед, а дойдем до того максимума, откуда уже нет места идти вперед, т.е. мы должны исключить подобные явления. Выборы в Совет старейшин Еревана, конечно, в этом плане являются для нас очень важным экзаменом, и мы должны его на “отлично”.

Принятием представленного пакета законопроектов, в частности, предлагается криминализировать действия, предусмотренные ст. 40.10 Кодекса Республики Армения об административных правонарушениях, определив в качестве наказания за них не только штраф, но и лишение свободы на определенный срок.



Наряду с криминализацией упомянутого административного правонарушения предлагается в диспозиции статьи предусмотреть исключение, в соответствии с которым раздача товаров, содержащих название и (или) символы партии или имя-фамилию и (или) изображение кандидата и не превышающие разумную сумму, не считается преступлением.



В связи с вышеизложенным премьер-министр Пашинян обратился к министру юстиции Артаку Зейналяну: “В Вашей формулировке указывается, что запрещается безвозмездно или на льготных условиях раздавать деньги, продукты питания, ценные бумаги, товары, за исключением товаров, содержащих название или символ или имя-фамилию кандидата или изображение кандидата и стоимость которых не превышает трехкратного размера минимальной заработной платы. Учитывая наш «исторический» опыт, 3000 драмов - достаточная сумма для того, чтобы раздавать лаваш или варенья или мешок муки с символом партии, или положить 3000 драмов в мешок с символом партии и раздавать. Эта формулировка, по крайней мере, может стать поводом для разночтений, должна быть четко сформулирована граница. Не будем недооценивать креативность наших фальсификаторов выборов, г-н Зейналян. На мой взгляд, нужно четко отметить: ручка, буклет, кепка, майка и т.д., потому что я перечитал эту формулировку несколько раз и не вижу никаких препятствий, чтобы по той же логике не раздавали эти продукты”.



Состоялся обмен мнениями по упомянутому вопросу, прозвучал ряд замечаний. Премьер-министр поручил министру юстиции еще раз в рабочем порядке обсудить поднятые вопросы. “Законопроект будет обсуждаться в Национальном Собрании, в комиссии и на пленарном заседании в двух чтениях, и нужно сделать максимально возможное, чтобы все было четко, не было места для разночтений и неопределенностей”, - сказал Никол Пашинян.



Правительство внесло изменения в принятое ранее решение и, учитывая объем мероприятий по случаю 17-го саммита глав государств и правительств Франкофонии, который состоится 7-12 октября в Армении, необходимость их проведения на должном уровне и требующееся время, приняло решение отметить День Еревана не 29-30 сентября, перед саммитом, а после него - 20-21 октября.

Правительство приняло решение “О безвозмездном предоставлении правительством Китайской Народной Республики правительству Республики Армения реанимобилей скорой помощи, линейных машин скорой помощи, вспомогательного оборудования и запасных частей”. Никол Пашинян поблагодарил правительство Китая за столь важную и необходимую поддержку: “Думаю, что эта помощь еще раз подчеркивает высокий уровень армяно-китайских отношений. Я убежден, что уровень сотрудничества, а также торгово-экономические отношения между Арменией и Китаем в ближайшем будущем значительно улучшатся”.