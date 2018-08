Авиакомпания со связями в семье президента Азербайджана получила в США кредит, военные контракты и самолеты

В списке бизнес-партнеров азербайджанской грузовой авиакомпании, некогда связанной с правящей семьей Алиевых, оказались американские военные, с которыми перевозчик связан через несколько теневых контрактов.

Грузовой авиаперевозчик, который принадлежит компании с тесными связями в правящей семье Алиевых, смог заполучить несколько выгодных контрактов от вооруженных сил США, о чем свидетельствуют документы, полученные в 2016 году по запросу журналиста Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) на основании Закона о свободе информации.

В конце 2005 года, когда шел четвертый год войны в Афганистане, правительство США впервые заключило контракт с перевозчиком Silk Way Airlines о доставке военного снаряжения и боеприпасов несмертельного действия проамериканским силам в Афганистане и Международным силам содействия безопасности в Афганистане (ISAF).

Всего Silk Way заключила c транспортным командованием Минобороны США контрактов на сумму свыше 400 миллионов долларов за 10 лет, частично благодаря обеспечению займа на 420 миллионов долларов Экспортно-импортным банком США. Этот заем позволил перевозчику купить три грузовых Boeing.

На долю авиакомпании выпало несколько скандалов. В июле болгарский сайт Trud опубликовал утечку переписки между Болгарией и Азербайджаном, которая подтверждает, что Silk Way использовала по меньшей мере 350 дипломатических рейсов для тайной транспортировки «сотен тонн оружия» в зоны боевых действий на Ближнем Востоке и других регионов в период с 2014 по 2017 год.

Boeing это не смущало, а ее партнерство с Silk Way продолжало развиваться. В апреле 2017 года стороны подписали контракт стоимостью миллиард долларов – азербайджанский перевозчик купил 10 новых Boeing 737 MAX. Этот контракт не включает каких-либо займов со стороны США, а источник финансирования сделки остается неизвестным.

В октябре представители авиакомпании объявили, что Silk Way планирует купить еще два грузовых Boeing 747-8, и снова не обнародовали подробности сделки. Silk Way не ответила на запрос журналистов о комментарии. Boeing Corporation также не захотела пролить свет на ситуацию. «Мы не обсуждаем условия контрактов с нашими клиентами», — заявила представительница Boeing Елена Александрова.

Ранее ни информация о займе, ни подробности сотрудничества Пентагона и Silk Way, которое восходит к 2005 году, нигде не публиковались. Воздушный флот Silk Way продолжает расти. И хотя последние журналистские открытия кого-то удивят, кажется, что в мире действительно нет ничего невозможного.

Скелеты в шкафу

Авиакомпания принадлежит Silk Way Group, которая некогда была тесно связана с правящей в Азербайджане семьей Алиева (которая использовала самолеты авиакомпании для частных рейсов). Пользуясь благосклонностью влиятельных партнеров, компания получала выгодные госконтракты.

Информация, которую журналисты получили по Закону о свободном доступе к информации, показывает, что Silk Way Airlines пыталась утаить личности своих владельцев, чтобы повысить шансы на получение дорогих американских займов и военных контрактов.

Причиной скрытности может быть неблагоприятная статистика коррупционных преступлений и нарушений прав человека в Азербайджане. Страна находится на 122-м из 180 мест в списке стран по восприятию коррупции Transparency International. В то же время семье президента Ильхама Алиева принадлежат роскошные объекты недвижимости по всему миру стоимостью больше 140 миллионов долларов.

«Панамские документы» и другие публикации указывают на то, что семья президента участвует практически во всех секторах экономики страны — от отельного бизнеса до горнодобывающей промышленности и банковского сектора.

«Silk Way была главным партнером на маршруте Азербайджан — Центральная Азия, который использовался для доставки трети всех боеприпасов несмертельного действия [в Афганистан]», — объясняет Мэттью Брыза, который был послом США в Азербайджане в 2010-2011 годах.

«Американские военные справедливо сосредоточились на срочных операционно-логистических нуждах», — объяснил бывший посол, добавив, что демократические ценности остаются жизненно важными для США, но должны быть сбалансированы с другими потребностями.

Однако правозащитники — эксперты по Азербайджану уверены, что решение о сотрудничестве с Silk Way было недальновидным.

«Дилемма [между продвижением демократических ценностей и неотложными военными нуждами] зачастую выставляется в таком свете, но у внешней политики США обычно есть более долгосрочные цели. Среди них — укрепление верховенства закона, разнообразная экономика, более ответственное управление [и] демократизация», — считает Нэйт Щенкан, директор проекта Nation in Transit из американской НКО Freedom House, которая изучает соблюдение прав человека и принципов демократии по всему миру.

Сделка гладкая как шелк

Вашингтон платил великодушно. В 2014 году через Экспортно-импортный банк США (EXIM) правительство Штатов выдало заем на 419,5 миллиона долларов компании Silk Way Airlines на покупку трех грузовых Boeing 747-8.

Сделка была столь же спорной, сколь и щедрой. Согласно договору поручительства, если бы частная Silk Way не погасила кредит, то убытки понесли бы не ее акционеры, а в первую очередь государственный Международный банк Азербайджана.

За этим последовал еще один контракт на миллиард долларов и покупка перевозчиком еще 10 пассажирских самолетов в апреле 2017 года, плюс планы по приобретению еще двух грузовых Boeing 747-8 в октябре того же года.

В последней сделке EXIM не участвовал, поскольку под давлением политиков, которые добивались закрытия банка, резко сократил кредитование. Обеспечение займа со стороны США в 2014 году позволило Silk Way Airlines получить деньги по сниженной процентной ставке, поскольку для кредитора не было никакого риска дефолта по кредиту, обеспеченному правительством США. Согласно протоколу заседания совета директоров EXIM, кредитная гарантия была предоставлена на том основании, что сделка с Boeing обеспечит около 2800 рабочих мест для американцев в Boeing, GE и Gulfstream.

Гарантия также означала, что, если азербайджанский госбанк не вернул бы заем на покупку самолетов, пострадали бы американские налогоплательщики. Кредитная гарантия позволяла Silk Sway Airlines занять деньги по трехмесячной ставке Libor + 0,6 процента (LIBOR — средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам).

Практически на таких же условиях полгода спустя американская компания с гораздо более высоким кредитным рейтингом, General Electric Capital, получила заем без поддержки EXIM по месячной ставке Libor + 0,5 процента. Другими словами, гарантия по кредиту, которая позволила получить гарантированное правительством США финансирование почти по той же ставке, что и General Electric Capital.

Чтобы сгладить волнения по поводу возврата денег, EXIM заручился гарантией государственного Банка Азербайджана о том, что тот возьмет на себя обязательства по возвращению кредита, если Silk Way не сможет этого сделать.

«Сотрудники считают, что финансовое состояние Silk Way еще недостаточно благоприятно для обоснования финансирования таких масштабов, и поэтому Международный банк Азербайджана тоже выступает гарантом трансакции и станет главным источником возврата денег», — говорится в протоколе заседания совета директоров EXIM за июнь 2014 года.

Эти открытия вызвали ужас у антикоррупционных активистов, которые обеспокоены тем, что азербайджанские налогоплательщики могли спонсировать частную компанию, тесно связанную с правителями страны, при поддержке американского правительственного органа.

(Азербайджанский банк оказался также замешан в коррупционной схеме «азербайджанский ландромат», которая выкачала порядка 3 миллиардов долларов из страны через различные компании-пустышки.)

Как объясняет Щенкан из Feedom House: «Обычно Соединенные Штаты не так видят сотрудничество со странами-партнерами и союзниками… Так если не EXIM, то кто-то должен был обратить на это внимание и понять, хотим ли мы подписываться на это». «На стороне Азербайджана, где политическая и экономическая власть принадлежит одной семье, которая использует государственные институты для поддержки своих проектов, очевиден конфликт интересов», — заключил правозащитник.

Примечательно, что всего за несколько месяцев до трансакции EXIM в 2014 году правительство Азербайджана сделало беспрецедентное заявление о том, что в Международный банк Азербайджана будет вложено 500 миллионов долларов, на что одобрительно обратил внимание совет директоров EXIM до подтверждения трансакции.

Международный банк Азербайджана в конце концов не оказался надежным гарантом. Две девальвации в 2015 году в сочетании с падением цен на нефть негативно отразились на банке, который не смог выплатить 3,3 миллиарда долларов по своим обязательствам, сославшись на 15-ю главу Кодекса о банкротстве США. Тогда вмешалось азербайджанское правительство, перенявшее в марте 2018 году 2,2 миллиарда долгов банка.

Вдобавок к отношениям с правительством США Silk Way Airlines была субподрядчиком канадского Минобороны, вооруженных сил Германии и французской армии. Правительство США не смогло уточнить, какая именно сумма из 400 миллионов долларов была передана Silk Way Airlines, поскольку заключало контракты с генеральными подрядчиками, а не с субподрядчиками.

О связях Silk Way с правящей семьей Азербайджана широко известно. В 2010 году расследование Radio Free Europe установило, что младшая дочь президента Арзу Алиева была одной из трех владельцев Silk Way Bank — финансового подразделения Silk Way Holding. После того как была обнародована эта информация, представительница президента настояла на праве Алиевой быть независимой бизнес-леди.

По данным ежегодного отчета Silk Way Bank за 2017 год, ни у семьи Алиева, ни у Silk Way Group в настоящее время нет долей в банке.

Silk Way Holding, который на сайте организации также называется Silk Way Group, — конгломерат, который насчитывает в настоящее время 11 компаний, включая авиакомпанию.

До июня 2017 года холдинг насчитывал 14 компаний, включая Silk Way Bank (чье название пропало с сайта после того, как стало известно о текущем журналистском расследовании).

В течение многих лет группа компаний Silk Way, которая включает Silk Way Airlines, Silk Way Construction и Silk Way Insurance, среди прочего контролировала значительную часть авиационного сектора в Азербайджане. Авиакомпания была настолько влиятельной, что в 2014 году ее американский конкурент Kalitta Air выразила протест против запроса Silk Way West Airlines к Минтранспорта США о выдаче разрешения на транспортное обслуживание на том основании, что «Азербайджан не является открытым и конкурентным рынком для американских перевозчиков, если только они не заключили контракт с Silk Way».

В возражении Kalitta утверждается, что «Silk Way позиционирует себя как контролера всех воздушных перевозок (по крайней мере, грузовых) в Азербайджане и за его пределами» через управление, «владение и контроль не только над грузовым терминалом аэропорта Баку, но и наземным обслуживанием, кейтерингом, техобслуживанием и ремонтом, магазинами беспошлинной торговли, деловой авиацией и вертолетным сервисом, не говоря уже о Sheraton Baku, страховой компании и других объектах».

Монополией в сфере воздушных перевозок Silk Way Holding во многом обязана приватизации государственного перевозчика AZAL Министерством экономического развития Азербайджана в 2003 году.

Процесс, благодаря которому Silk Way поглотила многие бывшие государственные авиакомпании, финансовый эксперт описывает как «изначально жульнический», поскольку он проводился тайно, без аукционов и тендеров.

Семья Алиева приложила руку не только к авиации. Аналогичная приватизация телеком-сектора принесла президентской семье около миллиарда долларов наличными в виде взяток и акций, как свидетельствует более раннее расследование OCCRP.

Расследование также установило, что деньги попадали в руки президентской семьи через различные офшорные компании. Эти компании позволили Алиевым получить контроль над золотодобывающей промышленностью, телекоммуникациями и строительным бизнесом в Азербайджане.

Что характерно, у Silk Way Holding тоже есть офшорная компания — International Handling Company (IHC), которая работает в тени и играет ключевую роль в функционировании холдинга.

Шелковый путь на Карибы

Самое раннее из известных упоминаний о собственности Silk Way Airlines относится к документу формы «AMC 207», которую Silk Way заполнила в 2006 году и копию которой журналисты получили по запросу. Каждая авиакомпания, которая хочет доставить груз военным США, должна заполнить эту форму.

В заявке Silk Way Airlines утверждает, что в прошлом принадлежала IHC — офшорной компании на Британских Виргинских Островах. Компания не представила информации о владельце IHC, несмотря на то, что в форме есть четкий вопрос на этот счет. Установить личность владельца IHC не удалось в связи с действующими на Британских Виргинских Островах законами о неразглашении.

Транспортное командование США не ответило на вопросы журналистов о том, почему Silk Way Airlines получила разрешение доставить груз военным, несмотря на сокрытие конечного владельца, то есть несоблюдение базового в таких случаях требования.

В 2007 году в другом заявлении Silk Way Airlines сообщила, что 40 процентов компании принадлежат IHC, остальные 60 — SW Holding, которой «эффективно управляет» гражданин Азербайджана Заур Ахундов. В этом случае авиакомпания также не указала владельцев IHC.

IHC связана с семьей Алиева через своего директора Жаоуада Дбилу, который в 2016 году входил в попечительский совет Silk Way Bank. Более того, Дбила, как сообщается, в прошлом был доверенным лицом президентской семьи в бизнесе.

Будучи директором Silk Way Inn c начала 2012-го и до конца 2013 года, Дбила успешно управлял инвестициями в интересах семьи Алиевых и их бизнес-партнеров в соседней Грузии, согласно расследованию независимого новостного сайта Meydan TV. В 2014 году президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил Дбиле награду за «службу в гражданской авиации».

К 2015 году Дбила возглавлял новый первый терминал международного аэропорта Баку, как свидетельствуют данные, обнародованные информационной организацией SITA, предоставляющей телекоммуникационные услуги в авиации.

Связаться с Жаоуадом Дбилой журналистам не удалось, несмотря на несколько писем в Silk Way Airlines и его брату Майку Дбиле, который работает представителем авиакомпании в Чикаго.

Не льготный заем

Идею подать заявку на получение кредита, который впоследствии вылился в 420-миллионный заем, впервые озвучил глава Azerbaijan Airlines во время визита председателя Экспортно-импортного банка в Азербайджан в 2008 году, согласно дипломатическому сообщению США, опубликованному WikiLeaks.

По неясным причинам заявление на получение займа было получено только в 2014 году, шесть лет спустя. К тому времени IHC пропала из поля зрения — по крайней мере, в официальных кредитных документах, которые требуют указывать владельцев и акционеров.

В какой-то момент между 2007 и 2014 годами IHC избавилась от акций в Silk Way. В то время как IHC отказалась от своей доли участия (по крайней мере, на бумаге), она не отказалась от контроля над авиакомпанией.

В 2011 году российский менеджер Григорий Юрков получил доверенность на Silk Way Holding и IHC, согласно официальной газете Люксембурга. Доверенность гарантирует, что через Юркова IHC может заключать соглашения и выполнять финансовые обязательства от имени авиакомпании Silk Way независимо от формальной собственности авиакомпании.

«Хотя, как правило, такая структура не является незаконной, она может использоваться для сокрытия и/или уклонения от обязательств по раскрытию информации, а также конфликта интересов или личностей вовлеченных лиц», — сказал Том Горман, партнер юридической фирмы Dorsey & Whitney LLP, которая изучила историю собственности компании.

«Такой скрытый конфликт интересов может иметь серьезные политические последствия», — продолжил он, указав на предыдущее расследование 2010 года, в котором дочь президента Арзу была признана частичным владельцем Silk Way Bank, одной из компаний холдинга Silk Way.

Документы, которые Silk Way Airlines заполняла в 2015 году до подачи в Минтранспорта в Вашингтоне, также свидетельствуют, что IHC принадлежат пять из 11 самолетов, которые использует Silk Way Airlines. Один эксперт считает, что таким образом деньги попадают к владельцам IHC, когда Silk Way платит завышенную сумму за аренду этих самолетов.

Из-за формального изменения прав собственности EXIM не задавал никаких вопросов об IHC и ее роли до утверждения гарантии по кредиту, несмотря на влияние офшорной компании на авиакомпанию.

В общении с журналистами представитель EXIM сослался на протокол заседания правления EXIM, в котором IHC не обсуждалась.

Знакомство с таинственным человеком

Многие вопросы, ответов на которые найти не удалось, касаются Silk Way и ее сделок.

Тем не менее заявка компании на предоставление кредита в 2014 году прояснила важный момент: к тому времени Заур Ахундов, бывший чиновник правительства Азербайджана, стал 100-процентным владельцем всей Silk Way Group. К тому времени фирма и многие ее холдинги уже стоили миллиарды долларов.

Об Ахундове известно мало. Однако наблюдатели, которые следили за коррупционными скандалами в Азербайджане, разглядели знакомый «почерк».

«Это повторяющаяся коррупционная схема в Азербайджане. Некто появляется из ниоткуда и становится лицом компании, не будучи при этом конечным бенефициаром», — рассказывает Ричард Казларич, посол США в Азербайджане в 1994-1997 годах.

«Я лично не знаю [Ахундова], но схема знакома. Эта бизнес-модель является особенностью трансакций в Азербайджане на протяжении многих лет», — продолжил он, указав на более раннее расследование Global Witness относительно деятельности нефтяной компании Азербайджана.

В 2010 году Ахундов был назначен председателем наблюдательного совета банка Silk Way. В том же документе также была указана дочь президента в качестве акционера-учредителя банка.

Заявка, поданная авиакомпанией Silk Way Airlines в EXIM, также раскрывает ранее неизвестную информацию об Ахундове, который оказался недоступен для комментария, несмотря на несколько писем и телефонных звонков его юристам в Вашингтоне.

Бо́льшую часть жизни Ахундов, которому сейчас 50 лет, работал на разных должностях в правительстве Азербайджана. Он начал свою карьеру в плановой комиссии правительства Азербайджана в 1991 году, а затем перешел в Министерство внешних экономических связей. В 1997 году получил степень кандидата экономических наук в Азербайджанском государственном экономическом институте, после чего три года работал директором компании Cargo Aviation,которая принадлежала государственной Azerbaijan Airlines.

Ахундов был директором аэропорта Баку во время волны приватизации в 2003 году, в ходе которой многие предприятия Azerbaijan Airlines были поглощены холдингом Silk Way Holding. Он был основателем Silk Way Airlines в 2001 году и позже, в 2005-м, был назначен ее президентом. Эту должность он занимает по сей день.

Учитывая опыт госслужащего, неясно, как Ахундов стал владельцем миллиардного конгломерата с более чем 10 самолетами, страховой компанией, строительной компанией и компанией по обслуживанию воздушных судов, объединив предприятия в Silk Way Group.

Также неясно, как он получил право собственности на компанию IHC и почему IHC продолжает иметь право заключать соглашения и принимать обязательства от имени Silk Way Airlines.

«Азербайджан можно описать как централизованную пирамиду, всю выгоду от которой получает одна семья, собирающая «ренту» со всей экономики, — говорит Щенкан из Freedom House. — Сюда входят все виды трансакций, которые могут включать налоги, публичные фонды, а также вещи, которые традиционно ассоциируются с частным сектором: импорт/экспорт, потребительские товары, транспорт — любую сферу экономики, в которой участвует семья президента и от которой она может урвать кусок».

Материал подготовлен в сотрудничестве с Stabile Center for Investigative Journalism Колумбийского университета.

occrp.org