Страсти по Идлибу: как Россия, Турция и США пытаются образумить Асада

Deutsche Welle Ситуация вокруг сирийского Идлиба обостряется. Асад готовится взять под контроль регион, хотя даже его ближайший союзник РФ предпочел бы не спешить с наступлением. В чем конфликт интересов?

Режим Башара Асада стремится завершить гражданскую войну в Сирии на своих условиях. Для этого ему необходимо решить вопрос с последним регионом страны, неподконтрольным правительственным войскам, - Идлибом. Эта провинция на северо-западе Сирии формально обозначена как зона деэскалации под контролем Турции. Фактически же на ее территории действуют различные умеренные и радикальные группировки, противодействующие Дамаску.

Совет Безопасности ООН уже предупредил, что наступление на северо-западную провинцию может спровоцировать "гуманитарную катастрофу", крупнейшую за семь лет войны в Сирии. Однако избежать военной конфронтации в регионе будет крайне сложно - слишком многое стоит на кону для сирийского лидера. При этом в обострении ситуации вокруг Идлиба не заинтересованы ни союзники Асада (Россия и Иран), ни его оппоненты (США и Турция). Удастся ли им предотвратить кровопролитие?

Почему Асаду важно установить контроль над Идлибом

После того, как в конце 2016 года правительственные войска Сирии окончательно установили контроль над Алеппо, сторонникам разношерстных группировок повстанцев, находившихся в городе, разрешили отступить в Идлиб. Постепенно там оказались и боевики из остальных сирийских регионов, которые один за другим отбивали войска Асада. На сегодняшний день в Идлибе, где проживает около 3 миллионов человек, действуют сотни различных повстанческих организаций, в том числе и экстремистские. Одна из самых многочисленных - радикальная исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), созданная на базе сирийского крыла "Аль-Каиды", а также "Исламское государство".

В настоящее время сирийские правительственные войска стянуты к границам Идлиба, все свидетельствует о том, что идет подготовка к военной операции, цель которой - установить окончательный контроль над регионом. "Дамаск не захочет мириться с тем, чтобы в долгосрочной перспективе на территории Сирии образовался своеобразный анклав радикальных исламистов", - считает Гюнтер Майер (Günter Meyer), специалист по Ближнему Востоку и глава Центра исследований арабского мира в Университете Майнца.

Поэтому, по мнению эксперта, следует исходить из того, что Асад предпримет попытку полного уничтожения своих противников, а осажденным оппозиционным группировкам не останется ничего другого, как сражаться до последнего. Более того, многие эксперты высказывают опасения, что ради получения контроля над провинцией Башар Асад не остановится и перед применением химического оружия. По данным комиссии ООН по расследованию химических атак в Сирии, с начала гражданской войны в стране было зафиксировано 34 случая применения химоружия. Эксперты считают, что в 28 случаях его применял режим Асада.

В интересах Турции сохранить статус-кво

В сентябре 2017 года Россия, Иран и Турция на переговорах в Астане договорились о том, что в Идлибе будет создана зона деэскалации под контролем Турции. Сейчас Анкара всеми силами пытается удержать этот статус-кво, оставив эту зону под контролем сирийской оппозиции и сохранив там свое военное присутствие. Турки опасаются не только того, что военная операция в Идлибе приведет к новой волне беженцев (Турция уже приняла у себя около 3 миллионов сирийцев), но и того, что выдавленные из региона джихадисты в итоге окажутся на территории их страны.

Помимо желания предотвратить кризис у своих границ, Анкара обеспокоена и тем, что в случае военной операции могут пострадать турецкие военные базы и наблюдательные пункты, находящиеся в Идлибе. Поэтому Турция всеми силами стремится убедить Москву отговорить от боевых действий Асада, которого Анкара не желает видеть во главе Сирии.

США в Сирии готовы мириться с Асадом, но не с Ираном

Помешать наступлению сирийской армии на Идлиб пытаются и США, а также их союзники Франция и Великобритания. В ходе визита в Женеву 25 августа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил Россию о возможном ударе по силам Башара Асада и "мощной военной операции", если сирийский лидер использует химическое оружие для возвращения Идлиба под свой контроль. Москва, являющаяся военным союзником Асада, несет ответственность за неприменение химического оружия в Сирии, считают в Вашингтоне.

Ранее российские военные сообщили, что боевики исламистской группировки "Ахрар Аш-Шам" в провинции Идлиб завладели химическим оружием и намереваются провести химическую атаку, чтобы потом обвинить в ней правительство в Дамаске. А помогают им в этом якобы представители организации "Белые каски". Тем самым боевики, по словам российских военных, пытаются спровоцировать новые авиаудары США, Франции и Великобритании по базам сирийских правительственных войск. Представители "Белых касок" уже заявили, что это провокация.

В целом же на данном этапе США в значительной степени отказались от попыток отстранить от власти Башара Асада. Сейчас для них гораздо важнее сдержать влияние в Сирии еще одного союзника Асада - Ирана. "Они даже готовы рассмотреть возможность вывода американского контингента в обмен на полный уход Тегерана с сирийской территории", - говорит эксперт по Ближнему Востоку из Университета Майнца Гюнтер Майер. Однако Асад пока никак не отреагировал на это предложение, а американцы, по мнению Майера, не уйдут с военной базы на границе Сирии и Ирака, потому как, сделав это, они бы "де-факто капитулировали и оставили Сирию под контролем русских и иранцев".

Попытки России одновременно дружить с Асадом и с Турцией

В принципе Россия поддерживает стремление Асада вернуть под свое управление оставшуюся часть территории Сирии. Однако в данный момент обострение обстановки вокруг Идлиба невыгодно Москве, поскольку это грозит конфликтом с Турцией. Это заставляет Россию искать выходы из положения с помощью дипломатии. По сообщениям СМИ, представители российской стороны уже встречались с лидерами боевиков, чтобы обсудить возможности мирного разрешения ситуации вокруг осажденной провинции. Однако шансы, по мнению экспертов, невысоки - ведь повстанцам действительно больше некуда отступать из Идлиба.

Одновременно Россия будет усиливать давление на Турцию, требуя помощи от протурецких повстанцев в борьбе с радикальной группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ). ХТШ - такой же враг для Анкары, как и для Дамаска. В ходе недавнего визита в Москву министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "радикальные группы и террористы" в Идлибе должны быть нейтрализованы, указывает агентство AFP. В ответ глава МИД РФ Лавров заметил, что необходимо проводить различие между умеренными боевиками и экстремистами.

В этой связи агентство цитирует эксперта Российского совета по международным делам Тимура Ахметова, по мнению которого, Турция могла бы склонить умеренные оппозиционные группы объединиться и совместно выступить против ХТШ, взамен на гарантии того, что возможная операция не выйдет за рамки уничтожения настоящих радикальных групп.

Эксперт по Турции американского Института военных исследований (Institute for the Study of War) Элизабет Теоман считает, что подобная договоренность позволит Москве и Анкаре в краткосрочной перспективе избежать прямого разрыва отношений, однако в итоге не решит проблему Идлиба.

"Слишком кардинально различаются цели Турции и цель Асада - окончательно расправиться с противодействующими ему оппозиционными силами, вне зависимости от того, к каким группировкам они относятся", - констатирует Теоман.

Между тем 7 сентября в иранском Тебризе состоится трехсторонний саммит по урегулированию положения в Сирии, в котором примут участие Россия, Турция и Иран. Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган созывал саммит с участием Франции, Германии, России и Турции, однако европейские лидеры инициативу не поддержали, посчитав встречу в таком формате преждевременной.