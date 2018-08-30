ФБК нашел у тещи главы Пенсионного фонда дачу на Рублевке

Новая газета -Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил, что теща главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова владеет домом площадью около 600 кв.м в поселке «Николино» на Рублевке. Соотвествующая информация, согласно расследованию ФБК, содержится в Росреестре.

Участок, по данным Навального, включает в себя 33 сотки земли, дом площадью 617 квадратных метров и гараж на 128 квадратных метров, а по соседству с ним находится участок бизнесмена Бориса Ротенберга.

В собственность Натальи Демчинской, тещи Дроздова, участок с домом перешел от ее дочери — жена чиновника купила его в июле 2009 года и 30 декабря того же года передала его в дар своей матери. ФБК оценил стоимость дома в 400 млн рублей.

В пресс-службе Пенсионного фонда не смогли оперативно прокомментировать расследование ФБК. «Новая газета» направила запрос в ведомство.

По подсчетам ФБК, семья главы ПФР владеет имуществом на сумму около миллиарда рублей: ему и его родственникам также принадлежат две квартиры у Садового кольца, семикомнатная квартира в центре Москвы, автомобили Mercedes-Benz GL и Lexus LS и два подземных машиноместа.

При этом, согласно официальным декларациям, жена Дроздова с 2009 по 2017 год заработала 52 млн рублей, сам чиновник — 26 млн рублей, а общий доход семьи за это время составил 78 млн рублей.

Напомним, в 2014 году ФБК рассказывал о семикомнатной квартире Дроздова на Патриарших прудах в Москве, тогда Навальный оценил ее стоимость в 240 миллионов рублей. В Пенсионном фонде тогда подтвердили, что квартира принадлежит семье Дроздова, но подчеркнули, что в 2009 году он купил ее за меньшую сумму.

Накануне, 29 августа, президент России Владимир Путин, выступая с предложениями по смягчению грядущей пенсионной реформы, прокомментировал предложение продать здания, принадлежащие Пенсионному фонду.

«По оценкам, общая стоимость этих объектов — 120 млрд руб. Но даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их порядка шести дней», — сказал Путин, добавив, что «это тоже не выход».