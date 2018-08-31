Пятница, 31 августа

Солидарность с уличными музыкантами


Путешественник и музыкант Илья (Кузьма) не представлял, что произошедшее с ним вызовет такой широкий общественный отклик. Сегодня в поддержку украинского уличного музыканта, подвергнутого вчера приводу полицейскими с Северного проспекта, сотни музыкантов организовали акцию под названием “Солидарность с уличными музыкантами”.

В июле Илья вместе с друзьями приехал на одну-две недели в Армению, чтобы попутешествовать и выступить с уличными концертами. Однако Ереван так понравился путешественникам, что они решили задержаться здесь. По словам Арчи, присоединившегося к Илье и его друзьям в Тбилиси, за все это время никаких проблем с полицией у них не было. Вчерашний инцидент стал первым. А после сегодняшней акции друзья собираются остаться в Армении подольше и продолжать играть для прохожих на Северном проспекте.


Օбщество

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Комментарии (1)
1. Մինաս02:53 - 31 августа, 2018
Համերաշխութիւն=Harmony.....Զօրակցութիւն=Solidarity
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