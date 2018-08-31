Овик Абрамян отнял у компании “Авазаатик” акции и песчаный карьер, а суды вынесли решения в пользу бывшего премьера

Год назад СМИ написали о том, что брат бывшего премьер-министра Овика Абрамяна, Генрик Абрамян, продал принадлежащие ему 30% акций ООО “Авазаатик”. Сегодня выяснилось, что в 2008 г. у учредителя этой компании были отняты 60% акций и находящийся в общине Норамарг песчаный карьер, который компания эксплуатировала с 2003 г. В эти действия был вовлечен – по всей видимости принудительно – бывший староста Норамарга Саркис Галстян.

29 августа с.г. Следственный комитет сообщил о том, что в рамках возбужденного на основании заявления директора ООО “Авазаатик” уголовного дела стало известно, что основанная в 2000 г. компания занималась горнодобывающим бизнесом. Однако в 2008 г. высокопоставленные должностные лица потребовали у компании 60% акций, при этом было выдвинуто требование оформить эти акции на двух лиц – каждому по 30%.

Были названы имена бывшего премьер-министра Овика Абрамяна, его брата Генрика (Джоника) Абрамяна и бывшего начальника Полиции, депутата Национального Собрания Алика Саргсяна.

Песчаный карьер, который эксплуатировало ООО “Авазаатик”, находится на территории села Норамарг Араратской области. В 2014 г. Hetq.am опубликовал статью о бизнес-деятельности Овика Абрамяна. В статье, помимо сотен компаний, говорилось и о принадлежащих брату экс-премьера, бывшему депутату парламента Генрику Абрамяну 30% акций ООО “Авазаатик”. Остальные 30% принадлежали жителю села Каначут Араратской области Хачатуру Агаджаняну и 40% - жительнице Еревана Асмик Акопян. Компанией руководил проживающий в городе Масис Левон Микаелян.

Бывший староста Норамарга Саркис Галстян подал судебный иск против компании, требуя признать недействительным заключенный в июле 2003 г. договор между ООО “Авазаатик” и общиной, которым компании были предоставлены 5 гектаров земли сельскохозяйственного назначения в пределах административной территории общины. На этом участке компания занималась горнодобывающим бизнесом, осуществила инвестиции на сумму 80 тысяч долларов США, приобретя специальное оборудование для промывания и просеивания песка.

Спустя четыре года, 25 ноября 2017 г., созданная старостой Норамарга комиссия составила акт о том, что ООО “Авазаатик” не испольозует арендованные им 5 га земли по назначению. Через день руководитель общины принял решение досрочно расторгнуть заключенный в 2003 г. договор аренды земли.

Компания обратилаась в административный суд, требуя признать решение главы общины недействительным.

В феврале 2008 г., когда шел судебный процесс, Саркис Галстян обратился в гражданский суд, потребовав расторгнуть договор об аренде земли, заключенный между администрацией общины и ООО “Норамарг” 16.07.2003 г. Суд не приостановил рассмотрение иска и не порекомендовал руководителю общины подать встречный иск в административный суд, где уже рассматривался другой иск по данному вопросу. Более того, гражданский суд в течение месяца с невероятной скоростью удовлетворил требование старосты Норамарга.

Через месяц, в апреле 2008 г., административный суд удовлетворил иск компании “Авазаатик”, признав недействительным решение руководителя администрации Норамарга о досрочном расторжении договора аренды земли. Однако было уже поздно.

Директор компании Левон Микаелян обжаловал решение гражданского суда в административном суде, посчитав необоснованным довод руководителя общины о том, что земельный участок не используется по назначению. По словам Микаеляна, решением правительства от 18.01.2007 г. была утверждена временная схема использования земель общины Норамарг, в соответствии с которой пастбища площадью 0,84 га были переведены в категорию земель, предназначенных для недропользования и других производств, с целью организации процесса переработки песка.

ООО “Авазаатик” в соответствии с требованиями закона получило право на использование недр и осуществляет свою деятельность на основе специальной лицензии.

Суд отклонил апелляционную жалобу ООО “Авазаатик”, сославшись на решение правительства от 18.01.2007 г., которым принадлежащие общине Норамарг пастбища площадью 0,84 га были переведены в категорию земель для недропользования и других производственных объектов с целью организации процесса переработки песка и никакого отношения к спорному участку не имеют.

Спустя несколько лет, в 2012 г., ООО “Авазаатик” вновь было выдано разрешение на разработку карьера в общине Норамарг, так как в компании появился новый акционер. Уже бывший староста общины Саркис Галстян рассказал Hetq.am, что заключил с компанией “Авазаатик” договор аренды 12 га земли.

Напомним, что 11 августа с.г. Генрик Абрамян был арестован по обвинению в хранении незаконного оружия и боеприпасов. В одном из заводских помещений Служба нацбезопасности обнаружила целый арсенал оружия. А занимавший должность руководителя администрации Норамарга в течение 22 лет Саркис Галстян на прошедших в марте этого года выборах старосты не стал выдвигать свою кандидатуру.

Фото: gov.am