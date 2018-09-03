Как социальная программа превратилась в бизнес-проект: жители улицы Царав Ахбюр обратились с письмом Алексею Миллеру

Жители улицы Царав Ахбюр в административном округе Аван, живущие по соседству со строящимся учебно-спортивным комплекса ЗАО “Газпром Армения”, сегодня обратились с письмом к председателю правления ЗАО “Газпром” Алексею Миллеру.

Построенные по специальной социальной программе многоквартирные здания на улице Царав Аэхбюр были предназначены для молодых специалистов и их семей. Однако в новом квартале нет школы, общественный транспорт не ходит. Родители вынуждены возить детей в школу или детский сад, меняя несколько транспортных средств. Между тем когда квартал только начинал строиться, мэр Еревана Тарон Маркарян пообещал, что в новом районе будет и школа, и детсад.

14 апреля 2015 г. совет старейшин столицы одобрил представленную ЗАО “Газпром Армения” программу строительства учебно-спортивного комплекса. Находящиеся по адресу ул. Царав Ахбюр, 55/25 строения общей площадью 6717 кв.метров и земельный участок площадью 31.841 кв.м путем прямой продажи были отчуждены за 300 млн драмов (650 тыс. долларов) ЗАО “Газпром Армения”.

Компания неоднократно заявляла, что проект осуществляется в рамках программы “Газпром” – детям” и будет иметь исключительно социальную направленность. Стоимость строительства была оценена в 50 млн долларов. Согласно проету, в жилом комплексе должны были действовать детсад, школа, бассейн, каток, футбольное поле, спортивные и танцевальный залы. Учебно-спортивный комплекс может принимать в день около 2000 человек.

Согласно проекту, запланированы три зоны – учебная, спортивно-оздоровительная и отдыха.

Учебная зона включает школу на 950 учеников, в том числе старшую на 450 учеников и среднюю на 500 учеников, крытый бассейн, поле для мини-футбола, детсад на 250 детей.

Спортивно-оздоровительная школа предусматривает наличие спортивно-оздоровительного комплекса с универсальной игровой площадкой, действующим круглый год катком с искусственным льдом для проведения тренировок по хоккею с шайбой, фигурному катанию, подземную автостоянку на 85 автомобилей.

Здание 2-этажное. На первом этаже будут размещены каток и помещения для посетителей и спортсменов, раздевалка, санузлы, другие инженерные и технические помещения. На втором этаже планируется построить фойе, раздевалку, зал для занятий по общефизической подготовке, танцевальный зал, кафе, другие помещения.

Зона отдыха включает места для прогулок, благоустроенные и озеленные территории рядом со зданиями.

До того, как эта территория была продана “Газпрому”, власти обещали жителям разбить на этом месте сквер.

“Мы, жители этой улицы, так и не дождались исполнения обещаний. Однако, имея в виду, что ближайшая к кварталу школа и детский сад находятся так далеко, что добраться можно только на транспорте, как утешение мы получили новое обещание — обеспечить бесплатное обучение детей нашего квартала в школе и детском саду, строящимися по программе «Строительство учебно-спортивного комплекса».

На первый взгляд это показалась замечательной идеей — дети нашего квартала получили бы возможность бесплатно учиться в первоклассных школе и садике. Беспокоило только то, что еще 3 года мы должны были жить в строительной пыли. Однако мечтали мы недолго”,- говорится в письме жителей квартала.

Для получения информации о строительстве учебно-спортивного комплекса, правилах приема в школу и детский сад жители квартала периодически звонили в ЗАО «Газпром Армения». К удивлению всех оказалось, что представленная обществу как исключительно социальная и благотворительная программа оказалась всего лишь новым бизнес-проектом, а ежегодная плата за обучение в школе составит около 1 млн. драм (детский сад — чуть меньше).

Жители квартала являются участниками программы «Доступное жилье молодым специалистам» и приобрели свои квартиры в ипотеку, по ценам чуть ниже рыночных.

Авторы письма отмечают, что в Армении средняя зарплата составляет 250.000 драм, в результате оказывается, что школа и детский сад будут недоступны большинству проживающих в квартале молодых семей, которые получают среднюю и ниже средней зарплату. Программа будет доступна только для определенного слоя общества, у которого доходы значительно выше среднего. Следовательно, данная программа будет доступна только для определенного слоя общества, имеющего доход значительно выше среднего. Следовательно, для некоторых слоев этот проект будет всего лишь альтернативой хорошему платному образованию, в ней нет никаких социальных компонентов.

Пока компания официально не огласила тот факт, что школа и детский сад будут платными, и то, что программа «Строительство учебно-спортивного комплекса» изначально характеризовалась как исключительно социальная, а так же то, что вблизи комплекса нет бесплатных школы и детского сада, жители обратились к Алексею Миллеру с просьбой дать их детям возможность бесплатно посещать эти заведения.

Мы попытались получить у сотрудника службы по связям со СМИ ЗАО “Газмпром Армения” Миши Арутюняна объяснения относительно платы за обучение в будущей школе и за детский сад. Арутюнян сообщил, что учебно-спортивный комплекс предназанчен не только для жителей улицы Царав Ахбюр, но и для всех желающих.

“Этот крупный учебно-спортивный комплекс предназначен для всех детей. В настоящее время, пока строительство не завершено, говорить о плате за обучение в школе не имеет смысла. Пока мы находимся на стадии строительства. В этом учебном году программа не завершится, так как включает не только школу и детсад, но и каток, спортивные залы. Невозможно, чтобы школа действовала, а рядом велось строительство”,- отметил М.Арутюнян.

Тем не менее, мы направили ЗАО “Газпром Армения” письменные вопросы о плате за посещение заведений учебно-спортивного комплекса и других социальных компонентах программы в надежде получить обстоятельные ответы. Сразу по получении ответов мы их опубликуем.

Главное фото и фото церемонии закладки фундамента комплекса с сайта ЗАО “Газпром Армения”. Фото строящегося здания: Hetq.am