Директор школы: “Нельзя обрекать детей на учебу в таких условиях только потому, что они живут в селе и не имеют альтернативы”

Средняя школа села Араташен Армавирской области и в этом году приняла учеников в обветшалом школьном здании. В таком состоянии здание находится уже несколько десятилетий. Араташенская школа была сдана в эксплуатацию в 1967 г. и по сей день капитально не ремонтировалась. Косметический ремонт, конечно, проводился, но этих работ было явно недостаточно.

“Нельзя обрекать детей на учебу в таких условиях только потому, что они живут в селе и не имеют альтернативы”,- говорит директор школы Севак Казарян.

Количество учащихся в школе сокращается. Родители переводят детей в среднюю школу имени Эрнекяна в Эчмиадзине, которая действует под патронажем Первопрестольного святого Эчмиадзина.

Одна из причин ухода учеников – плохие условия дя учебы, хотя, как уверяет директор, разницы в качестве обучения практически нет.

Севак Казарян рассказал, что в 2008 г. при посредничестве ныне покойного священника Мхитара Сарибекяна на средства канадской благотворительной организации “Сима” были частично отремонтированы крыши и коридоры трехэтажных корпусов.

В 2011 г. благодаря финансирвоанию государства была установлена система локального отопления, а в 2012 г. – заменены окна. В 2015 г. школа на собственные средства заменилу крышу одного из корпусов и провела частичный ремонт в двух других корпусах.

В 2013 г. в третьем корпусе действовало дошкольноеучреждение, которое было сдано в эксплуатацию по программе Всемирного банка. Детский сад посещали дети из соседних общин Хоронк и Тароник.

По словам Севака Казаряна, они надеются на сотрудничество со Всеармянским фондом, так как несколько дней назад состоялся телефонный разговор с представителями этой организации, который позволил надеяться, что результаты не заставят себя долго ждать.

Школьное имущество, оборудование лабораторий тоже устарели. Как сказал директор, они не удовлетворяют современным требованиям. Севак Казарян заверил, что если вопрос ремонта решится в рамках программы Всеармянского фонда, то за счет сэкономленных средств можно будет осуществить техническое переоснащение школы.

По данным 2017 г. в араташенской средней школе училось 286 детей, 30 получали инклюзивное образование, еще 30 посещали дошкольное учреждение.