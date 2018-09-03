На каком основании освобождены от обязательной военной службы сыновья президента РА Армена Саргсяна

Оба сына четвертого президента Армении, бывшего посла РА в Объединенном Королевстве Армена Саргсяна освобождены от обязательной военной службы. В ответ на письменный запрос Hetq.am Министерство обороны сообщило, что младший сын президента, Айк Саргсян, освобожден от обязательной военной службы, но при это отказалось предоставить основания для освобождения, квалифицировав эти данные как личные.

Несмотря на это, Hetq.am стало известно, что Айк Саргсян освобожден от службы в армии на основании получения ученой степени. С целью уточнения этой информации мы обратились в администрацию президента РА. “Мы подтверждаем, что сведения Hetq.am соответствуют действительности”,- говорилось в ответе администрации президента РА.

Что касается старшего сына президента РА, 37-летнего Вардана Саргсяна, то из-за отсуствия у нас данных об адресе его регистрации, нам не удалось уточнить в Минобороны информацию об освобождении Вардана Саргсяна от военной службы или его призыве в армию. Ранее Hetq.am писал о том, что Вардан Саргсян не числится в реестре избирателей. Полиция, однако, отказалась предоставить информацию о том, в течение какого времени сыновья Армена Саргсяна не имели армянского гражданства.

Таким образом, Айк Саргсян был освобожден от обязательной военной службы на основании отсрочки по учебе, а Вардан Саргсян – на основании отсутствия гражданства РА. В настоящее время сыновья четвертого президента имеют двойное гражданство – Республики Армения и Великобритании.

Фото: Dailymail.co.uk. На снимке: Айк Саргсян – слева, Вардан Саргсян – справа