«Юнибанк» приграничным школам дарит компьютерные классы

1 сентября в двух школах, расположенных в приграничных посёлках Армении, — Чамбарак и Бердаван — на праздничных мероприятиях присутствовали и представители «Юнибанка». На праздник в честь начала учебного года в школах Чамбарака и Бердавана благодаря «Юнибанку» открылись современные компьютерные классы.

— В новом классе есть и ноутбуки, и интерактивная доска, и удобная школьная мебель, — отметила директор чамбаракской средней школы N3 Карине Григорян. — Позаботились представители банка и о современном программном обеспечении. Ремонт в помещениях тоже обеспечил «Юнибанк». Мы очень рады, что представители бизнеса неравнодушны к качеству образования, которое получают наши дети.

Все школьники двух школ Чамбарака и Бердавана - 600 учеников получили от банка полный комплект школьных принадлежностей. Учеников ждал еще один сюрприз: представители «Юнибанка» провели короткую викторину и двум школьникам, блеснувшим знаниями, банк подарил ноутбуки.

— Мы бесконечно признательны «Юнибанку» за помощь в организации учебной работы, — сказала директор средний школы Бердавана Аревик Асатрян. — Вряд ли для кого-то является секретом, что приграничные школы стеснены в финансах. Для нас очень сложно приобретать современную технику, а ведь дети должны идти в ногу со временем и учиться, используя новейшие образовательные технологии. Теперь это возможно — благодаря нашему спонсору!

Это уже не первые примеры помощи банка школам Армении. В рамках программы содействия повышению качества образования компьютерный класс уже открылся в одной из школ Гюмри. А в двух школах Арцаха на днях откроются инженерные лаборатории «Армат».

— Наша программа — долгосрочная, — подчёркивает Месроп Акопян, председатель Правления «Юнибанка». — В план уже внесены другие школы, которые нуждаются в компьютерной технике. Техническая оснащенность школ должна соответствовать потребностям времени и доступна ученикам. Мы продолжим помогать учебным заведениям исодействовать развитию образования, особенно в приграничных поселках.

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