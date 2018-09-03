Стань соучастником «Новой газеты»: Манифест от редакции

Новая газета - Друзья! На прочтение этого текста вам понадобится примерно 3 минуты 40 секунд. Мы знаем, как ценно ваше время, и поэтому просим вас потратить 3 минуты 40 секунд своей жизни на этот текст. Прочитав его, вы навсегда измените судьбу «Новой газеты».

МАНИФЕСТ

В этом году нам исполнилось 25 лет. Мы сами с трудом в это верим, потому что знаем, сколько раз оказывались на грани закрытия. Чаще всего — ​из-за финансовых проблем. Мы часто слышали от рекламодателей такую фразу: «Мы бы с удовольствием пришли к вам, но вы же сами все понимаете…» И мы действительно «понимали»: кто же захочет видеть рекламу своего товара рядом с текстами о трагедиях Беслана и «Норд-Оста», о сгоревшем на Донбассе танкисте из Бурятии, о пытках в тюрьмах, о миллиардах друзей президента. А без рекламы газете жить трудно.

Но дело не только в деньгах. Мы хотели закрыться после убийства Анны Политковской в 2006 году, потому что газета стала абсолютно опасным местом для работы журналистов.

Эта смерть была третьей после Игоря Домникова и Юрия Щекочихина. И если к отказам рекламодателей привыкнуть можно, то к убийствам своих коллег и друзей мы привыкать не хотели. Но мы не закрылись.

Читатели не дали нам этого сделать. Мы остались, но это был уже наш общий с вами выбор.

А после Политковской были убиты Наталья Эстемирова, Анастасия Бабурова, Станислав Маркелов. Их портреты, наших шести погибших друзей, висят в «планерочной», над столом, за которым мы собираемся каждый день, чтобы решить, о чем рассказать вам завтра. Нас часто спрашивают: стоит ли правда жизни журналистов?

Нет.

Мы считаем, что ни один текст не стоит их жизни. Заметки не должны убивать; они должны спасать. Как тексты обозревателя «Новой газеты» майора Вячеслава Измайлова, благодаря которому почти две сотни российских солдат вернулись домой из чеченского плена. Или как тексты Елены Милашиной, благодаря которым были спасены от смертельной угрозы десятки представителей меньшинств.

Наши спецкоры работают «в поле» (только на войне в Восточной Украине — ​16 человек); мы защищаем зэков (вплоть до слушаний в ООН); идем с африканскими беженцами их маршрутами; вскрываем офшоры чиновников; спасаем тюленей от забоя (и спасли ведь). Мы защищаем права людей всегда и всюду.

Эта работа по добыванию информации и участию в жизни тех, кто оказался в беде, дорогого стоит. И в смысле результата, и в смысле затрат.

И сегодня мы призываем каждого из вас, наших читателей, к соучастию в судьбе «Новой газеты».

Мы — ​некоммерческая организация, и поэтому имеем право собирать пожертвования от людей на свою деятельность. 25 лет газета не пользовалась этим правом. И пришло время это изменить. С сегодняшнего дня каждый из вас получит возможность поддержать нас и стать таким образом соучастником «Новой газеты».

Почему сейчас, спустя 25 лет, спросите вы?

Мир изменился. У нас на глазах один за другим появляются замечательные волонтерские проекты, которые спасают жизни детей, помогают старикам, кормят бездомных. «Новая газета» и сама поддерживает многие из таких проектов. Потому что когда государство не может, люди, объединившись, — ​могут. В этом и есть смысл соучастия, то есть совместного участия в чьей-либо судьбе.

Есть еще одна причина. Нам все время советуют: берите деньги за интернет, закройте какие-то статьи под платный замок. Но для многих наших читателей — ​сельской интеллигенции, врачей и учителей маленьких городов, с их мизерными зарплатами и пенсиями, — ​это будет катастрофа.

Поддерживая нас, наши репортажи и расследования, наши тексты о культуре, вы поможете не только редакции, но и тем людям, для которых наша с вами газета — ​важная, теплая часть жизни. «Успешно заменяющая одиночество», как заметил один из читателей.

Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас. А еще мы хотим, чтобы ответственность была взаимной. Теперь судьба «Новой газеты» и в ваших руках тоже.

С сегодняшнего дня на нашем сайте работает раздел, в котором каждый из вас сможет оформить пожертвование газете на любую сумму. Эти деньги пойдут на затраты, связанные с производством текстов, — ​зарплату журналистам, командировки и аренду помещения редакции.

С сегодняшнего дня каждый текст «Новой газеты» будет написан благодаря вашему непосредственному участию.

У слова «соучастник» есть еще один всем понятный смысл. К сожалению, сегодня некоторые представители власти в России приравнивают правду к преступлению против государства. Но мы-то с вами знаем, что «правду говорить легко и приятно». Поэтому и надеемся на вас.

Станьте соучастниками «Новой газеты»!

Ваша редакция