Армавирские студенты и водители рейса Армавир-Ереван проводят акцию протеста

Сегодня утром водители транспортной компании “Галактика транс сервис” и студенты из нескольких общин Армавирской области собрались на акцию протеста перед зданием правительства.

Водители и дирекция компании требуют от правительства отрегулировать условия пассажироперевозок по маршруту Армавир-Ереван, принять меры к тому, чтобы это направление в соответствии с условиями тендера обслуживала только компания “Галактика транс сервис”.

В свою очередь студенты требуют восстановить обслуживание выделенных для них автобусов, деятельность которых была прекращена на основании жалоб компании “Галактика транс сервис”.

В беседе с Hetq.am студенты из Акналича рассказали, что добираться в Ереван на студенческих автобусах им очень удобно, так как водители не трогаются с места, пока не подойдут все студенты. Сейчас, когда студенческие автобусы перестали действовать, студентам приходится ездить в переполненных маршрутных автобусах, которые к тому же часто не останавливаются. Кроме того, проезд на рейсовых автобусах платный, тогда как студенческие автобусы работали бесплатно, за счет средств общинной администрации, и довозили студентов до университетов.

Агавни Шаумян сказала, что они просят правительство восстановить движение бесплатных студенческих автобусов.

“Сейчас студенческим автобусам не разрешают доставлять в Ереван студентов из районов, что обусловлено жалобами водителей “Газелей”. Мы просим разрешить нам продолжать пользоваться студенческими автобусами, так как сегодня сталкиваемся с серьезными трудностями. Действующий транспорт нас не устраивает, поскольку работает по другому графику. Мы всегда опаздываем, да и сесть на автобус не всегда возможно, так как он часто бывает переполнен”,- сказала Агавни.

Представитель компании “Галактика транс сервис”, адвокат Гурген Григорян отметил, что водителям компании не дают работать автобусы, которые нелегально курсируют по маршруту маршруте Армавир-Ереван. Григорян считает, что студенты вместо того, чтобы протестовать перед зданием правительства, должны пользоваться предоставленными им льготами. Из госбюджета выделены средства на бесплатные поездки студентов в Ереван, однако водители берут с них деньги. В некоторых общинах возбуждены уголовные дела по фактам этих злоупотреблений.

“Под видом благотворительности были получены средства из госбюджета, заключнны догоаворы с водителями, однако те продолжают брать деньги со студентов”,- отметил Гурген Григорян.

Учредительный директор “Галактики транс сервис” Шушан Хачатрян сообщила, что это рейс Армавир-Ереван они обслуживают уже 60 лет. Сейчас в автопарке компании 22 микроавтобуса и 4 автобуса. По условиям выигранного “Галактикой” тендера, данный маршрут должна обслуживать их компания, но уже долгое время рядом с Центральной автостанцией некий Бого создал нелегальную автостанцию и с помощью более десятка автомобилей осуществляет пассажироперевозки в направлении Армавира.

“Каждый год прибавляется по два-три авто. Много машин с российскими, грузинскими, белыми, желтыми номерными знаками. 35-36 автомобилей занимаются незаконным извозом, а мои водители не могут работать”,- сказала Шушан Хачатрян.

По словам нашей собеседницы, если общины хотят доставлять студентов в Ереван, они должны согласовывать свои поездки с компанией “Галактика”.

С собравшимися перед зданием правительства студентами и водителями встретился замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армен Памбукчян, который вместе с несколькими участниками акции направился в здание правительства для обсуждения поднятых проблем.