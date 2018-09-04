Вторник, 04 сентября
Օбщество

Возбуждено уголовное дело на основании статьи Hetq.am о приобретении особняка Владимиром Гаспаряном



3 сентября в Специальной следственной службе было возбуждено уголовное дело на основании статьи Hetq.am о приобретении особняка бывшим начальником Полиции HF Владимиром Гаспаряном.

Сегодня ССС распространила сообщение, в котором говорится: “С учетом материалов, подготовленных на основании опубликованной информационным сайтом Hetq.am статьи под заголовком “Владимир Гаспарян за 200 тысяч долларов стал владельцем особняка стоимостью 3 миллиона долларов” возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере и злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами – п.1 ч.3 ст.178 и ч.1 ст.309 УК РА.

Проводится следствие.

Примечание. Подозреваемый в совершении предполагаемого преступления считается невиновным до тех пор, пока его вина не доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА – вступившим в силу судебным приговором.


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Комментарии (2)
1. Վարդգես14:18 - 4 сентября, 2018
աղոթելու վախտն ա
2. Տարոն14:46 - 4 сентября, 2018
Սաղ կյանքը ողորմածության ու աղոթքի մեջ անցկացրեց, սրբի պես մարդ է... ով կարող էր մտածել...
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