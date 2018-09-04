Ожидается встреча Пашинян-Путин

8-го сентября в Москве ожидается встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Об этом на своей фейсбуковской странице сообщил пресс-секретарь Никола Пашиняна Арман Егоян.

Ранее о предстоящей сообщил сам премьер, отвечая в прямом эфире на вопросы пользователей социальной сети Фейсбук.

Пресс-секретарь главы правительства не уточнил, какие вопросы должны обсуждаться в ходе встречи. В состав армянской делегации входят вице-премьер Мгер Гаспарян, главный советник премьер-министра Арсен Гаспарян, советник премьер-министра на общественных началах Ваге Ованнисян и помощник премьер-министра Варужан Нерсисян.

Отметим, что это третья встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна. Первая состоялась 14 мая на саммите Евразийского экономического союза в Сочи, вторая – 13 июня в Москве, на церемонии открытия чемпионата мира по футболу.

В беседе с нами пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян сказал, что в состав делегации входит также посол Армении в РФ Вардан Тоганян. На вопрос, включены ли в армянскую делегацию другие должностные лица внешнеполитического ведомства РА, пресс-секретарь ответил, что если это произойдет, МИД предоставит соответствующую информацию.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках состоявшегося 1-го сентября рабочего визита в Москву встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщила российская газета “Известия”, в ходе беседы была затронута тема нагорно-карабахского урегулирования.