Братство киллеров и полицейских

Когда я узнал человека, которого российские власти называют лидером одной из самых кровавых преступных группировок в истории страны, я понимал, что история будет необычной, но еще не догадывался насколько!

Мы договорились встретиться возле «Гранд-отеля» в Вене 10 октября 2016 года. Был солнечный, по-осеннему теплый день. Он ждал на улице возле входа в гостиницу — в джинсах, черной облегающей кофте и кожаной куртке. Высокий, широкоплечий, почти лысый. «Аслан», — представился он.

Так я познакомился с Асланом Гагиевым, человеком, которого в России обвиняют в создании преступной группировки, убившей 60 человек. Но к концу нашей беседы я понял, что Гагиев – не просто криминальный босс, он – одна из ключевых фигур в тех отношениях, которые связали российских правоохранителей с преступным миром…

Полную версию расследования Романа Анина на русском читайте на сайте «Новой газеты».