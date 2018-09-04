Вторник, 04 сентября
Криминал

Братство киллеров и полицейских



Когда я узнал человека, которого российские власти называют лидером одной из самых кровавых преступных группировок в истории страны, я понимал, что история будет необычной, но еще не догадывался насколько!

Мы договорились встретиться возле «Гранд-отеля» в Вене 10 октября 2016 года. Был солнечный, по-осеннему теплый день. Он ждал на улице возле входа в гостиницу — в джинсах, черной облегающей кофте и кожаной куртке. Высокий, широкоплечий, почти лысый. «Аслан», — представился он.

Так я познакомился с Асланом Гагиевым, человеком, которого в России обвиняют в создании преступной группировки, убившей 60 человек. Но к концу нашей беседы я понял, что Гагиев – не просто криминальный босс, он – одна из ключевых фигур в тех отношениях, которые связали российских правоохранителей с преступным миром…

Полную версию расследования Романа Анина на русском читайте на сайте «Новой газеты».


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