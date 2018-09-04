Жители Масисского района жалуются на зловоние от мусорной свалки

Каждый день 10-15 грузовиков доставляют на мусорную свалку в Масисском районе мусор из 26 общин города. Площадь свалки составляет 12,85 га. В 1997 году савлка сроком на 99 лет была предоставлена для эксплуатации ОАО “Жилищно-коммунальное хозяйство Масиса”. Компания принадлежит брату бывшего мэра Масиса Саши Акопяна, Мише Акопяну. Территория мусорной свалки сдана в аренду за 276 тыс. драмов в год.

Свалка была создана в 1969 г. До 1997 г. она действовала в подчинении мэрии города. Это единственная мусорная свалка в Масисском районе. Сюда доставляет мусор из кварталов Норагавит и Чарбах Шенгавитского района столицы.

Небольшой домик Карапета Ованнисяна находится в нескольких десятках метров от мусорной свалки. Карапет живет здесь вместе с сыном. Дом принадлежит проживающему в Америке армянину. Последний разрешил Каро поселиться здесь и ухаживать за участком.

Каро живет по соседству со свалкой вынужденно, пока не сможет перебраться в другое место.

Уже много лет мужчина жалуется на антисанитарные условия на мусорной свалке, однако компетентные органы никак не реагируют на его жалобы.

Иногда зловоние бывает настолько сильным, что Каро и его сыну приходится покидать жилище и на несколько часов перебираться в другое место. Каро работает пастухом. По его словам, очень часто, когда он гонит коров на водопой мимо мусорной свалки, те от запаха убегают.

Если мусор на свалке сжигают, то ситуация становится еще хуже. Жители близлежащих общин, спасаясь от зловония, закрывают все окна и двери.

На свалке работают люди которые занимаются сортировкой мусора. Они отделяют пластиковые бутылки и металлические провода, которые потом сдают.

Карапет Ованнисян

Дом жителя общины Мармарашен Айка Григоряна находится в шести километрах от мусорной свалки. По его словам, от вспышек зловония не спасает даже это расстояние.

“Если приходят гости, мы из-за жуткого запаха не может посидеть во дворе. Свалка – очаг инфекций. Не дай бог, если она станет причиной заболевания детей”,- сказал Айк Григорян.

Айк Григорян

Директор эксплуатирующей мусорную свалку компании “Жилищно-коммунальное хозяйство Масиса” Феликс Погосян рассказал, что для улучшения условий на свалке они неоднократно обращались к международным и местным организациям, однако ни от кого не получили ни помощи, ни отклика.

Директор компании подчеркнул, что они не в состоянии “управлять” зловонием от мусорной свалки, поскольку оно обусловлено жарой. Вместе с тем определенным улучшением санитарных условий Погосян считает возведение ограды вокруг свалки. Различные государственные органы несколько раз предупреждали о том, что свалка не соответствует установленным нормам и что необходимо возвести ограду.





Феликс Погосян

Несколько лет назад сюда приехали представители некоторых международных мусороперерабатывающих компаний. После изучения территории и доставляемого сюда мусора они заявили, что не смогут заниматься его переработкой из-за небольшого количества.

Феликс Погосян утверждает, что мусор они не сжигают, в жаркие месяцы он самовоспламеняется. В случае появления огня компания тушит его собственными силами.

Погосян также отметил, что занимающиеся сортировкой мусора лица никакого отношения к компании не имеют и не получают от них деньги.