Премьер-министр посетил министерство по чрезвычайным ситуациям по случаю Дня работника чрезвычайных ситуаций

Премьер-министр Никол Пашинян в министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении присутствовал на праздничном параде по случаю Дня работника чрезвычайных ситуаций.



Премьер-министр поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником, пожелал им как можно меньше работы и как можно больше благополучия. Никол Пашинян отметил, что сотрудники МЧС играют важную роль в жизни общества.



“Для наших граждан важно знать, что существует спасательная служба, система чрезвычайных ситуаций, соответствующая стандартам высокого профессионализма. В эту новую эру в Республике Армения гражданин должен относиться к каждому человеку в форме - полицейскому, солдату, спасателю, как к родственнику, потому что в нашей действительности именно родственники первыми приходят на помощь в опасных, кризисных и чрезвычайных ситуациях. Я надеюсь, что в результате нашей совместной деятельности это отношение к вам, как к родственнику, среди наших граждан будет возрастать ”, - отметил премьер-министр.

По его словам, любой сотрудник в форме должен избегать участия в какой-либо политической деятельности.



“Нельзя своей вовлеченностью в какую-либо политическую деятельность ставить под угрозу чувство родства, которое каждый гражданин Республики Армения должен иметь к человеку в военной форме”, - сказал премьер-министр.



Премьер-министр отметил, что ему известны множество проблем системы чрезвычайных ситуаций и системы государственного управления в целом, такие как, например, низкая заработная плата. Причиной этого является во многих случаях неэффективное управление и неэффективное использование государственных средств.



“Какова последовательность действий? Мы не должны сначала хорошо жить, а затем думать об эффективном управлении нашим государством, государственными средствами, а наоборот - сначала мы должны работать над повышением эффективности и ответственности каждого из нас, наших систем, после чего только неизбежно повысится уровень благосостояния всех нас, в том числе сотрудников государственного управления, системы чрезвычайных ситуаций, спасателей. Нам нужно консолидировать наши силы, потому что невозможно обеспечить развитие в отдельно взятой сфере, в одном министерстве. Это развитие должно быть полным, всеобъемлющим и ориентированным на будущее”, - сказал премьер-министр.

Премьер-министр выразил надежду, что сотрудники МЧС поддержат реформы и волю, выраженную гражданином Армении на площади Республики.



“Эта воля заключается в следующем: граждане Армении, армяне должны жить в свободной, счастливой, развитой, мощной и процветающей Армении. Каждый человек причастен к этому делу, начиная с премьер-министра и завершая сотрудниками службы спасения. Мы должны плечом к плечу создавать не условия выживания друг для друга, а поднять нашу страну на новый уровень развития, счастья, свободы и законности”, - сказал премьер-министр, выразив благодарность всем сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям за их самоотверженную работу.



Затем глава правительства присутствовал на торжественном параде структурных подразделений Спасательной службы министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения и демонстрационными учениями, представленными специальным спасательным отрядом министерства по чрезвычайным ситуациям.



Премьер-министру были представлены возможности специальных технических средств и оборудования, техническое оснащение и цели их применения.



Премьер-министр также прошелся по территории министерства по чрезвычайным ситуациям, ознакомился с различными подразделениями МЧС, основными направлениями деятельности, техническим и программным оснащением Национального центра по управлению кризисными ситуациями Спасательной службы и Центра медицины катастроф.