Премьер-министр принял генерального секретаря ОБСЕ

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томаса Гремингера.



Премьер-министр отметил, что Армения придает важность сотрудничеству с ОБСЕ в области европейской и региональной безопасности, а также представляющих взаимный интерес других сферах, и готова продолжать эффективное партнерство.

Собеседники, двусторонне подчеркнув высокий уровень сотрудничества, обсудили перспективы его углубления.



Премьер-министр коснулся недавних внутриполитических событий в Армении, представив реформы, направленные на развитие демократии, верховенство закона, борьбу с коррупцией и проведение внеочередных парламентских выборов. Никол Пашинян отметил, что для правительства Армении является приоритетом проведение более свободных, прозрачных и демократических выборов, и правительство придает большое значение поддержке со стороны партнерских международных структур, включая техническую и экспертную поддержку ОБСЕ.

Томас Гремингер поприветствовал происходящие в нашей стране процессы и выразил готовность поддержать повестку правительства по проведению реформ.



Премьер-министр Армении и генеральный секретарь ОБСЕ также коснулись процесса по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Никол Пашинян отметил важность активных усилий ОБСЕ и международного сообщества сделать наш регион более безопасным и подчеркнул, что Армения привержена мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.