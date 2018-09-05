Адвокат: “Преследование в отношении Роберта Кочаряна неправомерно”

Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна Арам Орбелян и Ованнес Худоян, касаясь на сегодняшней пресс-конференции решения Специальной следственной службы об избрании в отношении Кочаряна меры пресечения в виде подписки о невыезде, заявили, что оно неправомерно.

По словам адвокатов, это решение может быть обжаловано после его получения и изучения. Если решение окажется правомерным, то подпись будет предоставлена, сказал А.Орбелян.

Адвокат также сообщил, что они обратились с заявлениями в пограничные войска Службы национальной безопасности с целью выяснить, какие существуют ограничения для пересечения границы. “Высока вероятность того, что были введены ограничения. Считаем, что они тоже неправомерны, поскольку после решения Апелляционного суда никаких ограничений не было”,- сказал Орбелян.

Адвокат обратил внимание и на неправомерность преследования в отношении Кочаряна после решения Апелляционного суда. “Решение Апелляционного суда должно было вступить в силу после принятия акта. Мы обратились в осуществляющий производство орган с требованием прекратить преследование. Есть решение Апелляционного суда о том, что Кочарян имеет иммунитет от уголовного преследования и что он пользуется неприкосновенностью. Это означает, что обвинение не может расследоваться, поскольку это были действия президента, можно сказать, действия государства”,- заявил адвокат.