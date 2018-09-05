“Газпром Армения” строит для детей платную школу

Строительство компанией “Газпром Армения” учебно-спортивного комплекса в ереванском административном округе Аван предусмотрено завершить в четвертом квартале этого года.

В своем ответе на запрос Hetq.am ЗАО “Газпром Армения” сообщило, что деятельность учебно-спортивного комплекса предусмотрена на платной основе с целью финансирования расходов на его эксплуатацию. Речь идет об оплате учителей и воспитателей, обслуживающего персонала, о коммунальных платежах, расходах на содержание катка, бассейна, спортивных залов.

“Размер платы за обучение находится в стадии обсуждения и будет уточнен после утверждения учебных программ. Против платы за учебу в школе, помимо организации учебного процесса, предусмотрено участие школьников в двухдневном кружке, питание, участие в различных спортивных и творческих кружках, посещение бассейна”,- говорится в ответе ЗАО “Газпром Армения”.

Напомним, что живущие по соседству с учебно-спортивным комплексом жители многоквартирных домов обратились с письмом к председателю правления ЗАО “Газпром” Алексею Миллеру. Они просили предоставить живущим в этом квартале детям возможность бесплатно посещать столь долгожданные для них учебные заведения, поскольку программа строительства учебно-спортивного комплекса изначально характеризовалась как социальная с учетом того, поблизости нет другой школы и другого бесплатного детсада.

“Учебно-спортивный комплекс строится исключительно при финансировании ЗАО “Газпром” Российской Федерации в рамках социальной политики компании, основная цель которой создание условий для детско-юношеского воспитания, физического и творческого развития детей. Объем прямых инвестиций ЗАО “Газмпром” составляет около 50 млн долларов США, и “Газпром” не предусматривает возвращение сумм, поскольку финансирование осуществляется по программе “Газпром” – детям”,- сообщила компания “Газпром Армения”.