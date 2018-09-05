Британия назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей

Британская полиция назвала имена подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Главное на данный момент — в обзоре РБК.



Что произошло



Королевская прокуратура Великобритании в результате расследования пришла к выводу, что к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и полицейского Ника Бейли 4 марта причастны граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

Фотографии подозреваемых в своем Twitter опубликовал корреспондент Би-би-си Дэниел Сэнфорд.

-В полиции заявили, что, скорее всего, Александр Петров и Руслан Боширов не настоящие имена подозреваемых. Однако они уже въезжали в Великобританию под этими именами и много путешествовали по стране.

-По данным прокуратуры, двое мужчин под этими именами въехали на территорию Великобритании 2 марта, а покинули ее 4 марта, вылетев из аэропорта Хитроу рейсом компании «Аэрофлот». Подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения.

-В номере гостиницы City Stay Hotel в лондонском пригороде Боу, где останавливались Петров и Боширов, найдены следы отравляющего вещества.

-По данным полиции, вещество было ввезено в страну во флаконе из-под духов Nina Ricci Premier Jour. В компании назвали флакон и коробку из-под него подделкой.

-Петрову и Боширову предъявлены обвинения по статьям «сговор с целью убийства», «покушение на убийство», «использование и владение боевым отравляющим веществом в нарушение закона о химическом оружии» и «намеренное нанесение тяжких телесных повреждений».

-Прокуратура Великобритании не намерена обращаться с просьбой об экстрадиции (в соответствии с Конституцией РФ Россия не выдает собственных граждан).



Из заявления Королевской прокуратуры: «Мы не будем обращаться в Россию за экстрадицией этих людей, так как Конституция России не разрешает экстрадицию собственных граждан. Россия ясно дала понять это после просьб о выдаче в других случаях. При изменении этой позиции будет направлен запрос о выдаче».



Отравления в Солсбери и Эймсбери (30 июня) объединены в одно расследование. По словам главы контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нила Басу, данные ОЗХО подтвердили, что в обоих случаях пострадавшие были отравлены «Новичком».

Реакция



В МИД России заявили, что публикация фото подозреваемых, а также названные имена «ничего не говорят». Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала Лондон к «практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов».



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в палате общин, объявив о результатах расследования. Петрова и Боширова она назвала сотрудниками ГРУ. Она не привела доказательств, но заявила, что они есть.



По данным Reuters, премьер-министр обсудила данные расследования с президентом США Дональдом Трампом 4 сентября.



Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков назвал предоставленные Лондоном фотографии и сведения «непонятно чем». Фамилии подозреваемых, по его словам, не говорят ему ни о чем.



МИД Великобритании вызвал временного поверенного в делах России в Лондоне Ивана Володина. В российском посольстве уточнили, что ему сделали представление «в том же духе, что и заявление премьер-министра Терезы Мэй».



Великобритания обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести заседание с учетом новых данных об отравлении Скрипалей. Дипломаты рассчитывают, что оно пройдет 6 сентября.

Отравление «Новичком»



Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй спустя несколько дней после инцидента заявила, что оба они были отравлены нервно-паралитическим боевым отравляющим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. В причастности к этому инциденту Лондон обвиняет Москву. Российские власти обвинения отрицают. Юлию Скрипаль выписали из больницы в апреле, а Сергея Скрипаля — в середине мая.



30 июня с признаками отравления нервно-паралитическим веществом (власти Великобритании считают, что это вещество семейства «Новичок») в больницу попали жители города Эймсбери (пригород Солсбери) Мэтью Роули и его подруга Дон Стерджес. Стерджес умерла через несколько дней, а Роули очнулся и смог дать показания.



По версии полиции, пара гуляла в национальном парке Queen Elizabeth Gardens, где подобрала флакон, в котором, как они считали, были духи. После прогулки они направились в дом Роули в Эймсбери. Там Стерджес распылила содержимое флакона на руки и лицо. Как позднее рассказал полиции Роули, он нашел флакон на улице и подарил подруге.