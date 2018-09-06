Дочь Левона Саргсяна явилась в ССС

Находившаяся с 7 июля в розыске Ани Саргсян, дочь брата третьего президента РА Сержа Саргсяна, Левона Саргсяна, 7 сентября явилась в Специальную следственную службу. В отношении Ани Саргсян избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Об этом Hetq.am сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

По словам пресс-секретаря, в ССС явилась только Ани Саргсян, Левон Саргсян продолжает находиться в розыске. Отметим, что ереванский суд общей юрисдикции принял решение об аресте Л.Саргсяна.

Левон Саргсян, его дочь и сын сокрыли свои доходы. По фактам их незаконного обогащения и сокрытия подлежащего деклариванию имущества возбуждено уголовное дело.