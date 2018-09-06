Правительство призвало обеспечить в стране бэби-бум

На сегодняшнем заседании правительства обсуждался разработанный министром труда и по социальным вопросам Мане Тандилян проект решения об установлении единовременной выплаты при рождении второго ребенка в размере 150 тысяч драмов вместе выплачиваемых в настоящее время 50 тысяч драмов.

Решение вступит в силу 1 октября 2018 г. и будет распространено на детей, которые появятся на свет начиная с этого дня.

По словам министра, проект направлен на улучшение демографической ситуации и рост рождаемости.

В ходе обсуждения поступило предложение удвоить установленную сумму в случае рождения близнецов, что с большим энтузиазмом было встречено автором проекта и премьер-министром.

Никол Пашинян выразил надежду, что в стране начнется бэби-бум.