Компания по производству композитных газовых баллонов получила налоговую льготу

Компания “Рад Сане Вашамир Групп” в период с 31 августа 2018 г. по 1 марта 2019 г. сможет импортировать в Армению товары с отсрочкой по уплате НДС на три года. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства Армении.

“Рад Сане Вашамир Групп” собирается производить композитные газовые баллоны. Компания обещала осуществить инвестиции на сумму около 11,1 млрд драмов и создать 112 новых рабочих мест со средней зарплатой 160 тыс. драмов.

Компания создана иранским холдингом “Рад Сан ААТИ”. Ее учредителем и собственником является 40-летний Хоссейн Ягубпур Баратали. Партнером Баратали стал уроженец Эчмиадзина, гражданин Российской Федерации Араик Асрян, которому принадлежат 15 процентов акций.

Последний сообщил Hetq.am, что компания занимается производством композитных газовых баллонов, которые устанавливаются на автомобилях, подводных лодках, летательных аппаратах, в том числе самолетах.