Четверг, 06 сентября
Օбщество

Аркадий Тер-Тадевосян, Гагик Гиносян, Наринэ Тухикян стали членами Общественного совета



На проходящем сегодня заседании правительства были назначены члены Общественного совета.

В состав ОС вошли Вазген Манукян (действующий председатель), Армен Тер-Тачатян, Анаит Агоян, Карлос Казарян, Овик Мусаелян, Ованнес Ованнисян, Бабкен Пипоян, Вардан Азатян, Арутюн Месробян, Гагик Гиносян, Наринэ Хачатурян (Тухикян), Ашот Акопян, Юрик Джавадян, Аркадий Тер-Тадевосян, Грант Абрамян.

Общественный совет был создан 12 июля 2008 г. 11 марта 2009 г. были утверждены устав и  кандидатуры 12 членов ОС. Затем сформировались 12 профильных комиссий, в рамках ОС начали действовать 66 подкомиссий.

Общественный совет имеет статус совещательного органа.

 


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