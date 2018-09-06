“Амулсар пришел в Ереван”: акция протеста перед зданием правительства (фото)

Экологи, жители Джермука, Севана, Гндеваза и других общин в эти минуты проводят перед зданием правительства акцию протеста против эксплуатации Амулсарского месторождения. Некоторые участники изображают занесенных в Красную книгу бабочек, у многих в руках воздушные шары, символизирующие связанные с месторождением мифы и страхи.

“Арбитражные суды, уход инвесторов, международные стандарты – вот чем пугают граждан и правительство, заставляя нас и будущие поколения отказаться от здоровой жизни в этом месте планеты Земля. Цель акции – разоблачить созданные для запугивания людей мифы и поощрить правительство на окончательное утверждение воли народа и принятие справдливого решения”,- говорится в обращении участников акции.