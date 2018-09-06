Четверг, 06 сентября
Օбщество

Начальник Полиции РА об особняке своего предшественника: “В Армении ни на какую зарплату невозможно приобрести такой особняк”



Начальник Полиции РА Валерий Осипян продолжает утверждать, что перед законом все равны. На вопрос, не смущает ли правоохранительные органы то обстоятельство, что возбужденное в Специальной следственной службе уголовное дело касвается бывшего начальника Полиции РА Владимира Гаспаряна и продолжает ли г-н Осипян придерживаться того мнения, что перед законом все равны, глава Полиции ответил: “Я уверяю, что на протяжении всей моей деятельности и вы, и мои коллеги, и обществевнность убедилась в том, что перед законом все равны. И я буду продолжать придерживаться этого подхода”.

Напомним, что в Специальной следственной службе на основании публикации Hetq.am возбуждено уголовное дело по п.1 ч.3 ст.178 и ч.1 ст.309 УК РА – мошенничество в особо крупном размере и превышение полномочий должностными лицами.

На наш вопрос, будет ли Владимир Гаспарян в случае доказательства его вины привлечен к ответственности, начальник Полиции РА сказал: “Думаю, да, однозначно”.

Мы также поинтересовались, какая зарплата у начальника Полиции, если Гаспаряну удалось приобрести такой особняк, Валерий Осипян ответил: “В Армении ни на какую зарплату невозможно приобрести такой особняк”.

 


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