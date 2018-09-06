Во время событий 1-2 марта Валерий Осипян не видел у граждан оружия и боеприпасов

Во время событий 1-2 марта 2008 г. в Ереване начальник Полиции РА Валерий Осипян вместе с “сотнями полицейских” нес дежурство на улицах города.

Об этом по завершении заседания правительства сказал журналистам В.Осипян, занимающий в настоящее время должность начальника Полиции РА.

На вопрос, видел ли он у граждан оружие и боеприпасы во время несения дежурства, Осипян ответил: “Лично я оужия и боеприпасов не видел, но палки и другие предметы мы видели”.

Касаясь того, оказывали ли демонстранты сопротивление утром 2-го марта, глава Полиции сказал: “Сейчас перед зданием правительства граждане проводят акцию. Предположим, они перекрыли соседнюю улицу Тигран Мец. Если полицейские подойдут и потребуют разблокировать улицу, граждане, естественно, откажутся. Автоматически начнется потасовка, И хотя полиция осуществит законные действия, не исключено, что в предусмотренном заоном порядке может быть применена физическая сила. Следует ли это считать сопротивлением?”