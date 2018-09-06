Прокуратура изучает факты, представленные в статье Hetq.am об особняке Сурика Хачатряна

В Генпрокуратуре РА изучают факты, представленные в статье Hetq.am об особняке бывшего губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна. Об этом в ответ на наш запрос сообщил отдел общественных связей прокуратуры.

“С целью проведения изучения управление по защите государственных интересов Генпрокуратуры РА затребовало в мэрии Еревана и Комитете кадастра недвижимости информацию и документы. О результатах изучения сообщим дополнительно”,- говорится в ответе прокуратуры.

24 августа Hetq.am опубликовал статью под названием “Бывший губернатор Сюника восемь лет строил свой особняк без разрешения на строительство”. Разрешение Сурик Хачатрян получил совсем недавно – в июне 2018 г.