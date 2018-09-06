“Шант Арутюнян должен выйти из тюрьмы так, как подобает политзаключенному” – акция протеста перед зданием прокуратуры

Сегодня перед зданием Генпрокуратуры собралась группа граждан, проводивших акцию в защиту лидера партии “Цехакрон” Шанта Арутюняна.

5 ноября 2013 г. на проспекте Маштоца в Ереване произошло столкновение между гражданами и полицией. Все осужденные по этому уголовному делу уже вышли на свободу либо в связи с истечением срока наказания, либо в связи с переходом на открытый режим. Исключение составляет Шант Арутюнян, который отказывается отбывать оставшийся срок наказания в открытом режиме и требует оправдания.

Отметим, что в течение всего судебного процесса Шант Арутюнян заявлял, что он и его товарищи являются политзаключенными, а столкновение 5 ноября спровоцировали полицейские.

Шант Арутюнян вместе со своими сторонниками провел 5 ноября 2013 г. митинг на площади Свободы, во время которого заявил о намерении начать революцию, после чего попытался направиться к резиденции президента. Однако полицейские не позволили участникам акции организовать шествие по проспекту Маштоца, в результате чего произошло столкновение с полицией.

Сегодня среди собравшихся перед зданием прокуратуры был и сын Шанта Арутюняна, Шаген Арутюнян. Напомнив журналистам о том, что Никол Пашинян публично признал его отца политзаключенным, Шаген подчеркнул, что политзаключенный не может выйти из тюрьмы как человек, совершивший обычное преступление.

“Я веду борьбу за олравдание Шанта Арутюняна не только потому, что он мой отец. Если Шант Арутюнян был признан политзаключенным, то он должен быть освобожден соответствующим образом”,- сказал Шаген Арутюнян.

После избрания премьер-министром Никол Пашинян встречался с Шантом Арутюняном. В разъяснениях правительства отмечается, что в вопросе освобождения Шанта Арутюняна исполнительная власть располагает лишь одним рычагом – изменением режима отбывания наказания.

Согласно разъяснениям правительства, премьер не может позволить себе давать указания судам, так как это будет сохранением методов работы предыдущей власти.

По словам Шагена Арутюняна, они не требуют, чтобы Пашинян решил вопрос посредством телефонного звонка.

“Мы говорим, что Шант Арутюнян должен выйти из тюрьмы так, как подобает политзаключенному”,- сказал Шаген, подчеркнув, что отбывание наказания в свободном режиме – это не свобода.

Сегодня среди собравшихся перед зданием прокуратуры были осужденные по делу о событиях 5 ноября, Арег Кюрегян, который во время первого судебного заседания по делу Шанта Арутюняна и его товарищей произвел выстрелы из газового пистолета, представители партии “Наследие”, в частности ее председатель Раффи Ованнисян, члены Консервативной партии.

Участники акции организовали сбор подписей под требованием об освобождении Шанта Арутюняна, которое было передано в прокуратуру.