Вследствие ДТП в реке Арпа разлился жавелевый спирт

Перевозивший жавелевый спирт из Ирана в Армению грузовик вчера попал в ДТП, вследствие чего спирт попал в реку Арпа. Об этом Hetq.am сообщил староста общины Арени Юсик Саакян. По его словам, случай произошел недалеко от города Вайк.

По словам главы общины, узнав о произошедшей автоаварии, он сразу же связался с административными руководителями общины, чтобы они предупредили местных жителей временно не использовать речную воду для орошения, купания или ловли рыбы, пока не поступит дополнительная информация”,- сказал Саакян.

Староста не располагал сведениями о том, какое количество жавелевого спирта попало в реку.