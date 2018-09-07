Парламент единогласно принал законопроекты, ужесточающие наказание за избирательные нарушения

Парламент принял сегодня во втором чтении проект закона “О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс” и принятые вчера в первом чтении другие законопроекты. Ряд депутатов-республиканцев представили предложения, которые, как сообщил заместитель министра юстиции Артур Ованнисян, включены в отредактированный вариант пакета документов.

Депутаты фракции Республиканской партии Арпине Ованнисян, Геворк Костанян, Рустам Махмудян выразили благодарность правительству за положительное заключение по их предложениям и призвали своих коллег проголосовать за представленный пакет.

Законопроекты были приняты единогласно.