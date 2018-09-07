В суде рассматривается вопрос меры пресечения в отношении находящегося под арестом племянника Сержа Саргсяна

Ереванский суд общей юрисдикции под председательством судьи Анны Даниелян в эти минуты рассматривает вопрос об изменении, отмене или сохранении в силе меры пресечения в отношении находящегося под арестом племянника Сержа Саргсяна, Айка Саргсяна.

Последний обвиняется в попытке убийства и хранении незаконного оружия и боеприпасов.

В рамках расследуемого в Следственном комитете уголовного дела получены данные о том, что 1 апреля 2007 г. гражданин Давид Симонян получил огнестрельное ранение вследствие произведенного Айком Саргсяном выстрела в подвале квартиры дома номер 11 на улице Туманяна.

После инцидента Давид Симонян заявил, что телесное повреждение ему причинил другой человек и что это было следствием небрежности. В результате уголовное дело было закрыто.

Недавно Симонян представил сообщение о преступлении, в котором говорилось, что ранение ему причинил Айк Саргсян. В свете вновь открывшихся обстоятельств дело было возобновлено.

В рамках возбужденного уголовного дела Айку Саргсяну выдвинуто обвинение, в качестве меры пресечения избран арест. Дело с обвинительным заключением уже передано в суд.

Доставленный сегодня на судебное заседание Айк Саргсян не возражал против проведения видеосъемки. В ответ на вопросы судьи он сообщил, что на его иждивении находятся двое детей – 2-х и 5-ти лет. Айк Саргсян имеет высшее образование, работал заместителем начальника службы охраны общественного порядка столичной мэрии.

В эти минуты судебное заседание продолжается.