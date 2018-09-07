Путин, Эрдоган и Роухани призвали к разрешению кризиса в сирийском Идлибе

РБК -Центральной темой третьего саммита президентов России, Ирана и Турции стала ситуация в Идлибе. Все участники говорили о необходимости разоружения террористов и недопущения гуманитарной катастрофы в провинции.

«Мы исходим из того, что удастся договориться, что наш призыв к примирению в идлибской зоне будет услышан. Будем надеяться, что и у представителей терорганизаций хватит здравого ума прекратить сопротивление и сложить оружие», — заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 7 сентября, в Тегеране на саммите «тройки» гарантов перемирия между правительственными войсками и умеренной вооруженной оппозицией в Сирии (цитата по ТАСС).



За несколько недель до встречи в Тегеране СМИ эксперты указывали на то, что судьба зоны деэскалации в Идлибе будет зависеть от результатов переговоров Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Роухани. Зона, объединяющая провинцию Идлиб, а также часть территорий соседних провинций Хама и Латакия, является последней из четырех созданных «тройкой» в 2017 году зон деэскалации, по-прежнему удерживаемой боевиками умеренной оппозиции и террористами запрещенной в России группировки «Хайет Тахрир аш-Шам» (бывшая «Фронт ан-Нусра»).



Переговоры президентов формате «тройки» прошли в третий раз, первый саммит состоялся в ноябре прошлого года в Сочи, второй — в Анкаре в апреле.



По итогам встречи в Тегеране была принята декларация, в которой стороны подтвердили приверженность сохранению Сирией суверенитета и целостности, а также работе по отмежеванию умеренной оппозиции от террористических группировок. Президенты также говорили о необходимости продолжения политического урегулирования в Сирии, в том числе создания конституционного комитета. Они также отметили необходимость создания условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев в Сирию. Страны договорились рассмотреть возможность проведения международной конференции, посвященной сирийским беженцам и внутренне перемещенным лицам, говорится в тексте заявления.



План Турции



Как отметил во вступительной части тегеранского саммита 7 сентября Эрдоган, Анкара не хочет, чтобы Идлиб превратился в «кровавое озеро», поэтому нельзя отдавать провинцию «на милость» президента Сирии Башара Асада. Сирийская армия, под контроль которой в этом году перешли остальные три зоны, уже несколько недель вместе со своими союзниками стягивает войска к линии фронта на границах зоны Идлиба, готовясь к военной операции по ее зачистке от боевиков.



Накануне тегеранского саммита «тройки» премьер-министр Сирии Имад Хамис заверил, что Идлиб скоро перейдет под контроль сирийского правительства, передает его слова ٍSky News Arabiya. Решимость Дамаска пойти до конца для уничтожения террористов в районе Идлиба отмечал и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на переговорах в Москве 30 августа со своим российской коллегой Сергеем Лавровым. Тогда глава сирийского МИДа уточнил — правительство сделает все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. По оценкам Турции, в Идлибе проживает около 3,5 млн человек. Дамаск объясняет необходимость военной операции нахождением в провинции экстремистов «Хайат Тахрир аш-Шама» (ХТШ).



Турция хочет удержать Дамаск от наступления на Идлиб, так как поддерживает умеренные формирования вооруженной оппозиции в этой провинции. Москва неоднократно указывала Анкаре на необходимость разграничения умеренных повстанцев и экстремистов, однако до сих пор никакого прогресса в этом направлении не было достигнуто.



Как сообщило 7 сентября турецкое издание Sabah, чтобы избежать кровопролития, Анкара разработала план по разоружению и выводу находящихся в провинции боевиков. По задумке Турции, боевики 12 формирований, в том числе группировки ХТШ, должны передать свое оружие поддерживаемой Турции коалиции повстанцев из умеренной вооруженной оппозиции, после чего им обеспечат безопасный выход из провинции в некую «буферную зону», а иностранным боевикам будет позволено вернуться домой. При этом, куда именно турецкие военные планируют вывести боевиков, издание не уточняет. По данным газеты, отказавшиеся сдать оружие боевики будут приравнены к законным целям. Этот план в открытой для прессы части саммита в Тегеране не обсуждался.



На саммите стороны смогли прийти к общему пониманию способа разрешения ситуации в Идлибе, сказал в разговоре с РБК эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. Россия и Иран, скорее всего, примут план Анкары по разоружению некоторых оппозиционных формирований, предположил он. Еще до саммита Турция попросила отсрочить операцию сирийской армии на две недели для проведения переговоров о роспуске группировок, которые не вошли в протурецкий «Национальный освободительный фронт». По словам Мардасова, даже если правительственные войска начнут военную операцию в Идлибе, она будет иметь ограниченный характер — Анкара может уступить Дамаску запад и юго-запад зоны деэскалации в Идлибе.



Химическая угроза



Против военной операции в Идлибе в пятницу снова выступили США, о чем на заседании Совета Безопасности ООН заявила постпред Вашингтона Никки Хейли. Из постоянных членов Совбеза против также выступили Франция и Великобритания. «Асад не должен безрассудно нападать на провинцию Идлиб», — предупреждал ранее в Twitter президент США Дональд Трамп. Россию и Иран он предостерегал от участия в «потенциальной человеческой трагедии», в которой могут погибнуть сотни тысяч людей.



Ситуация вокруг Идлиба нагнетается сообщениями о готовящемся применении химического оружия в этой провинции. Оппозиция и западные страны, в первую очередь США, утверждают, что атаку планирует сирийская армия. В Москве же заверяют, что в Идлибе ожидается провокация с целью вызвать реакцию Вашингтона, который неоднократно грозил нанести по Сирии удар еще сильнее предыдущих, если Дамаск использует химическое оружие. По данным источников CNN, военная разведка США составила предварительный список объектов, на которых, согласно ее данным, сирийская армия хранит боевые отравляющие вещества.



Инсценировку с применением химического оружия против мирного населения, по данным М​инистерства обороны России, готовят террористы ХТШ при активном содействии британских спецслужб, чтобы затем возложить вину на Асада. Как отмечал ранее Лавров, Москва «четко и жестко» предупредила своих западных партнеров «не играть с огнем».

Из-за обострения ситуация вокруг Идлиба в Средиземном море 1 сентября стартовали крупные учения российского ​Военно-морского флота при участии Воздушно-космических сил — они продлятся до 8 сентября. В учениях принимают участие 26 боевых кораблей и судов Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, включая две подводные лодки, а также 34 самолета. США, по данным Минобороны России, стягивают в Б​лижневосточный регион эсминцы и бомбардировщики, оснащенные крылатыми ракетами.



Владимир Путин, Хасан Роухани и ​Реджеп Тайип Эрдоган (слева направо) (Фото: AP)





